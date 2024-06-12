„Сегодняшняя EKRE загнана в угол, но у новой партии будет больше возможностей“. На руинах EKRE может родиться новая политическая сила

Вчера в „Первой студии“ ETV Яак Мадисон был умен и обходителен. И удивился, когда после окончания прямой трансляции в 22:05 узнал, что заседание правления партии все еще продолжается. Евродепутат быстро взял такси, чтобы вернуться на Тоомпуйестеэ. Дойдя до входной двери, он встретил товарища по партии, выходящего с только что закончившегося собрания. „Всех вышвырнули“, — сообщил тот Мадисону.