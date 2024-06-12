Новости Эстонии
12.06.2024, 21:18

„Сегодняшняя EKRE загнана в угол, но у новой партии будет больше возможностей“. На руинах EKRE может родиться новая политическая сила

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В кулуарах EKRE ведутся разговоры о создании новой национал-консервативной партии.

Вчера в „Первой студии“ ETV Яак Мадисон был умен и обходителен. И удивился, когда после окончания прямой трансляции в 22:05 узнал, что заседание правления партии все еще продолжается. Евродепутат быстро взял такси, чтобы вернуться на Тоомпуйестеэ. Дойдя до входной двери, он встретил товарища по партии, выходящего с только что закончившегося собрания. „Всех вышвырнули“, — сообщил тот Мадисону.

Когда у главы EKRE Мартина Хельме „съехала крыша“? „Трудно сказать, когда именно это случилось. Я не могу назвать конкретный момент, ситуация усугублялась постепенно“, - сказал бывший председатель Рийгикогу и вчера вечером занимавший должность вице-председателя EKRE Хенн Пыллуаас. „Паранойя особенно сильно проявилась в последний год, он [Мартин Хельме] становился все более безумным и авторитарным“.

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