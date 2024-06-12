ВИДЕО | Водитель BMW в Ласнамяэ создал угрозу для других участников дорожного движения

В Департаменте полиции и погранохраны RusDelfi прокомментировали, что сообщение об этом нарушении поступило также в полицию, начато разбирательство. „До его окончания мы не можем давать дополнительные комментарии, — ответили представители департамента. — Законом предусмотрено уважительное отношение участников дорожного движения друг к другу“.