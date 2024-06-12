Новости Эстонии
12.06.2024, 16:00

ВИДЕО | Водитель BMW в Ласнамяэ создал угрозу для других участников дорожного движения

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Скриншот видео
Скриншот видео
ФОТО: Скриншот видео

Читатель RusDelfi прислал на редакционную почту видео со словами: „Еще один гонщик на дороге Лаагны. Нервы на исходе? Нужен ремонт? Водитель BMW, создавший угрозу для других участников дорожного движения, превышает скорость по Ласнамяэ“.

В Департаменте полиции и погранохраны RusDelfi прокомментировали, что сообщение об этом нарушении поступило также в полицию, начато разбирательство. „До его окончания мы не можем давать дополнительные комментарии, — ответили представители департамента. — Законом предусмотрено уважительное отношение участников дорожного движения друг к другу“.

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