12.06.2024, 16:00
ВИДЕО | Водитель BMW в Ласнамяэ создал угрозу для других участников дорожного движения(4)
В Департаменте полиции и погранохраны RusDelfi прокомментировали, что сообщение об этом нарушении поступило также в полицию, начато разбирательство. „До его окончания мы не можем давать дополнительные комментарии, — ответили представители департамента. — Законом предусмотрено уважительное отношение участников дорожного движения друг к другу“.
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