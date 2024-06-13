Telia объединяет три разговорные карты в одну: Diil и Simpel осенью станут Super

К настоящему моменту производство карточек Simpel и Diil уже прекращено, в связи с чем их больше нельзя заказать через различные интернет-каналы. В тех точках продаж, где еще остались карты Diil и Simpel, карты будут продаваться либо до исчерпания запасов, либо до осени, когда Simpel и Diil будут объединены с картой Super.

По словам главы клиентского отдела Telia Мийны Лилемаа, одна из целей объединения различных карточек – сделать местный рынок разговорных карт более прозрачным для потребителей, чтобы выбор был удобнее и проще.

„Однако еще одним очень важным преимуществом является то, что в будущем мы сможем направить все наши ресурсы развития на одну вместо нынешних трех карт и тем самым предложить нашим клиентам еще большую ценность нашей услуги. Например, пользователи телефонных карт Diil и Simpel смогут начать использовать скорости, предлагаемые сетью 5G Telia, сразу после слияния с Super“, — сказала Лилемаа.

Super – это разговорная карта с самым большим количеством пользователей в Эстонии, которой пользуются около 147 000 клиентов. У карточки Diili чуть более 7 000 активных пользователей, а у Simpel — более 13 000.

Клиенты телефонных карт Simpel и Diil будут переведены на услугу телефонных карт Super в четвертом квартале этого года. Все клиенты, которых коснется изменение, получат персональное уведомление по SMS, которое будет отправлено им не позднее, чем за 30 дней до перехода на услугу Super.

Переход клиентов телефонных карт Diili и Simpel на услугу Super происходит плавно и автоматически, при этом все объемы услуг на мобильных номерах клиентов (включая время разговора, объем мобильных данных, остатки предоплаты) остаются за клиентами.

В настоящее время коды загрузки и скретч-карты телефонных карт Simpel и Diil по-прежнему можно приобрести в различных точках продаж по всей Эстонии, а также на домашней странице Simpel и Diil.

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