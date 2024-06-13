Представитель Пыхьяской префектуры: за неделю в полицию по поводу телефонного мошенничества обращаются до 100 человек

В последнее время в Эстонии вновь начала активно распространяться телефонная мошенническая схема с использованием голосового робота, когда потенциальной жертве сообщают об истечении срока действия сертификатов, взломе учетной записи или о необходимости сменить PIN-коды Smart-ID, передает rus.err.

Все чаще для большей убедительности телефонные мошенники в своих схемах активно используют голосовых роботов, причем уловки они используют разные.

„В дальнейшем, когда потенциальная жертва нажмет цифру 1 или 2, как от нее требовали, ей поступит звонок от оператора, который плохо говорит на эстонском языке. Если это не сработало, мошенники могут выбрать другой подход: позвонить от имени службы Smart-ID или полиции и сказать, что роботизированный звонок был совершен мошенниками, пообещать помочь и заверить в том, что нужно спасти деньги, – перевести или снять их наличными“, – сказал Миленин.

„В более спокойные дни за неделю к нам обращаются 20-30 человек, которые тем или иным способом контактировали с телефонными мошенниками. В менее спокойные – до 100 человек, – отметил Миленин, подчеркнув, что о мошеннических звонках обязательно нужно сообщать полиции. – Это позволяет отслеживать изменение тенденций, провести превентивную работу, в том числе сделать пост в соцсетях, чтобы люди были проинформированы“.

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