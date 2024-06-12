Владимир Архипов покидает пост мэра Маарду и переходит на работу в Рийгикогу

По словам Владимира Архипова, принятие этого решения не было легким. „Ранее я уже дважды отказывался от возможности работать в Рийгикогу, поскольку в то время мне было необходимо оставаться в Маарду чтобы направлять развитие города и заниматься важными проектами. Теперь, убедившись, что развитие города стабильно и движется в правильном направлении, я готов к работе в Рийгикогу. Хочу применить свой опыт и знания на государственном уровне“, — сказал Архипов.

„Как депутат Рийгикогу, я продолжу защищать интересы Маарду и его жителей, участвуя в процессах законодательства, которые напрямую влияют на Маарду и всю страну, а также привлекая больше внимания и ресурсов к проектам Маарду. Я использую все свои знания, опыт и энергию, чтобы Маарду продолжал процветать и развиваться. Кроме того, я продолжу активно участвовать в развитии города как депутат Маардуского горсобрания. Я по-прежнему открыт для ваших обращений и ценю каждое мнение и конструктивное предложение“, — добавил Архипов.

В ближайшее время Маардуское горсобрание выберет нового мэра, который возьмет на себя управление городом.

Владимир Архипов выбирался депутатом Маардуского горсобрания с 1994 года. В 1995 году его выбрали председателем горсобрания, а в 1996 году впервые мэром Маарду. Вновь Владимир Архипов стал мэром Маарду в апреле 2016 года.

Маардуская горуправа благодарит Владимира Архипова за его работу и желает успехов в работе в Рийгикогу.

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