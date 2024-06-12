Мнение
12.06.2024, 16:28

МНЕНИЕ | Ольга Штраубе: отец, сын и партийный дух. Как Хельме устроили „ночь длинных ножей“ в родной партии

 
Конец партии предрешен?
Ольга Штраубе
редактор рубрики мнений
Мартин Хельме прикрывает шляпой разлад в партии
Мартин Хельме прикрывает шляпой разлад в партии
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

После репрессивных „чисток“ в своих рядах партии EKRE придется умерить политические аппетиты, пишет редактор рубрики мнений Ольга Штраубе.

Еще в минувшее воскресенье могло показаться, что вопрос о том, как относиться к агрессивной войне путинской России против Украины, мог бы вызвать разногласие только в рядах Центристской партии, для видных членов которой до сих „не всё однозначно“. Но оказалось, что это возможно и среди членов партии EKRE, потому что, если верить словам Яака Валге и Хенна Пыллуааса, бывший председатель партии Март Хельме назвал войну России против Украины „священной войной“, которую он поддерживает. Хельме не остался в долгу и вчера вечером на собрании руководства EKRE из партии исключили Хенна Пыллуааса, Яака Валге, Хелле Куллеркупп и Сильвера Куузика, который был кандидатом в лидеры партии. Ханс Фрош и член Европарламента Яак Мадисон покинули партию по собственному желанию.

EKRE - настоящая политическая комета последних десяти лет. Партия началась с того, что Март Хельме в конце нулевых годов захватил партию Народный союз, которая находилась в руинах. Маленькая маргинальная партия окрепла, увеличила число членов, приобрела поддержку и, неожиданно для многих, стала одной из главных сил в эстонской политике. Но EKRE вошла в правительство только один раз, в составе второго кабинета Юри Ратаса. Больше такого успеха в их политической истории не было. И статусу изгоев в эстонской политике способствует, в первую очередь, неконтролируемый речевой аппарат отца и сына Хельме, а также ряда некоторых городских сумасшедших с сектантскими наклонностями, которые являются членами этой партии и не способствуют улучшению ее престижа.

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