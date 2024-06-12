МНЕНИЕ | Ольга Штраубе: отец, сын и партийный дух. Как Хельме устроили „ночь длинных ножей“ в родной партии

Еще в минувшее воскресенье могло показаться, что вопрос о том, как относиться к агрессивной войне путинской России против Украины, мог бы вызвать разногласие только в рядах Центристской партии, для видных членов которой до сих „не всё однозначно“. Но оказалось, что это возможно и среди членов партии EKRE, потому что, если верить словам Яака Валге и Хенна Пыллуааса, бывший председатель партии Март Хельме назвал войну России против Украины „священной войной“, которую он поддерживает. Хельме не остался в долгу и вчера вечером на собрании руководства EKRE из партии исключили Хенна Пыллуааса, Яака Валге, Хелле Куллеркупп и Сильвера Куузика, который был кандидатом в лидеры партии. Ханс Фрош и член Европарламента Яак Мадисон покинули партию по собственному желанию.