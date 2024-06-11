Решение принято: Пыллуааса, Валге и Куузика исключили из партии EKRE

Председатель EKRE Мартин Хельме после заседания заявил, что это была самая трудная встреча в его, как партийного лидера, жизни. „Мы все же пришли к выводу, что у нас нет возможности оставаться в одной политической партии. Этот, так сказать, маленький кусочек больше не является членом EKRE. Мы понимаем, что это не очень хорошо, когда ряд известных людей и кандидатов вынуждены покинуть партию за несколько дней до съезда, но все остальные варианты были бы еще хуже“.

Хельме отметил, что в ряде других политических партий уже давно кипят внутренние споры. „Большинство членов правления были твердо убеждены в том, что мы не позволим этому вопросу выйти из-под контроля“.

По словам Хельме, Куусик, Валге и Пыллуаас были исключены из-за ущерба репутации партии, а руководитель Пярнуского округа EKRE Хелле Куллеркупп - из-за неоднократных и серьезных финансовых нарушений. „Это были отдельные случаи“.

Член правления EKRE и председателя партии в Пярнуском округе Хелле Куллеркупп покинула сегодня вечером заседание правления, заявив, что ее время в партии истекло. Она добавила, что все претензии к ней были беспочвенными.

"Я защищалась, как могла. Но за час до начала заседания мне на стол бросили черновик [заключения] ревизионной комиссии, который я не читала, не имела возможности прочитать, а потом на основании этого меня начали обвинять. Эти обвинения известны. Мартин Хельме тоже известный болтун, говорит как из пулемета, и все, что от него исходит, - неправда. Это все его видение, и закрепилось в его голосов - то, что он говорит. Так что я думаю, что этот человек должен начать отвечать за свои слова и высказывания“, - сказала Куллеркупп.

"Семья Хелме использует людей ради собственного блага. Я со всей душой занималась этой работой 11 лет. За мной в Пярнуском уезде стоит 1000 человек, мы выиграли местные выборы. А благодарность — это когда тебя выбрасывают как тряпку“, - добавила она.