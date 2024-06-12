12.06.2024, 15:20
Раскол в рядах EKRE усиливается. Члены Пярнуского и Тартуского округов взвешивают возможность покинуть партию(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
После того как Хелле Куллеркупп и Сильвера Куузика исключили из EKRE, Пярнуский и Тартуский округа партии остались без председателей. Часть членов региональных отделений EKRE осуждают решение правления партии, но есть и те, кто его поддерживает.
Как считает заместитель председателя Пярнуского округа Хельдур Паулсон, решение выбросить за борт Хелле Куллеркупп не оправдано, так как его обоснования не соответствуют действительности. Куллеркупп обвинили в нарушении финансовой дисциплины, но никто из членов EKRE, с которыми общался журналист Delfi, не смог прокомментировать эти обвинения.
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