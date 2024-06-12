Новости Эстонии
12.06.2024, 15:20

Раскол в рядах EKRE усиливается. Члены Пярнуского и Тартуского округов взвешивают возможность покинуть партию

 (1)
Вчерашнее решение правления исключить несколько человек из партии способствует росту напряженности в региональных отделениях.
Вчерашнее решение правления исключить несколько человек из партии способствует росту напряженности в региональных отделениях.
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

После того как Хелле Куллеркупп и Сильвера Куузика исключили из EKRE, Пярнуский и Тартуский округа партии остались без председателей. Часть членов региональных отделений EKRE осуждают решение правления партии, но есть и те, кто его поддерживает.

Как считает заместитель председателя Пярнуского округа Хельдур Паулсон, решение выбросить за борт Хелле Куллеркупп не оправдано, так как его обоснования не соответствуют действительности. Куллеркупп обвинили в нарушении финансовой дисциплины, но никто из членов EKRE, с которыми общался журналист Delfi, не смог прокомментировать эти обвинения.

„Человек вложил огромное количество собственных средств и времени в деятельность партии, а ему заявили, что он воровал деньги“, - сказал Паулсон, по мнению которого исключение Кюллеркупп из партии - это личная месть Мартина Хельме.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии