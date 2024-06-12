Энергетический лагерь Enerhack пользуется оглушительным успехом

По словам руководителя Enerhack и организатора лагеря Игоря Крупенского, судя по такой скорости бронирования, этот лагерь станет самым популярным за всю историю мероприятия. „Мы стремимся сделать каждый лагерь особенным — если в двух предыдущих лагерях участвовали президенты Алар Карис и Керсти Кальюлайд, то в этом году перед участниками выступит олимпийская чемпионка по фехтованию Ирина Эмбрих, которая также является выпускницей химического факультета TalTech“, — сказал Крупенский.

Кроме того, в этом году перед участниками выступят министр образования Кристина Каллас и министр регионального развития Пирет Хартман, также будут топовые спикеры как из государственных структур, так и из частных компаний. Например, Тимо Татар, который в течение пяти лет занимал должность вице-канцлера по энергетике, и Райне Пайо, который на протяжении 18 лет был членом правления Eesti Energia. „Мы уверены, что такие лекторы смогут поделиться самой ценной информацией в области энергетики и вдохновить детей на выбор инженерных специальностей в будущем“, — добавил Игорь Крупенский, руководитель Enerhack и организатор энергетического лагеря.

Уникальность летнего лагеря Enerhack Camp в том, что он сочетает в себе занятия и мастер-классы по энергетике — в этом году на выбор будут такие темы, как тепловая энергия, электроэнергия, энергия в транспорте и возобновляемые источники энергии — с насыщенной и увлекательной программой. Ребята смогут попробовать различные виды спорта, такие как футбол, баскетбол, фехтование, а также шахматы для развития логического мышления и стратегического планирования. Смогут принять участие в разнообразных играх, конкурсах и спортивных эстафетах, а также проверить и закрепить полученные знания по энергетике на практике и в игровой форме.