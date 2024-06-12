Сийм Каллас: любые налоговые льготы и привилегии несправедливы

Партия реформ родилась 30 лет назад как группа экономических активистов, которая решила бороться за справедливую и эффективную налоговую систему, впоминает Каллас.

По его словам, самым важным в ней был справедливый подоходный налог. Это означает низкий, единый (без ступеней) налог, без каких-либо налоговых льгот и привилегий, желательно также без необлагаемого минимума.

Как отмечает Каллас, налоговый горб - это не что иное, как разновидность ступенчатого подоходного налога, против которого Партия реформ выступала последние 30 лет.

„Ах, налоговых поступлений не хватает? Нужны деньги? Нужен ступенчатый подоходный налог? Не нужен. Поднимем подоходный налог для всех одинаково, а если 22% будет недостаточно, придется собирать больше. Единый подоходный налог все равно самый справедливый налог, то же касается и налогов на имущество.

Также не должно быть никаких бесплатных услуг, потому что на самом деле их не существует. Цену каждой так называемой бесплатной услуги определяет власть – государственная или местная, которую в свою очередь формирует соотношение политических сил“, - пишет в своей статье Сийм Каллас.

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