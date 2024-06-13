Таллинн построит в Мустамяэ муниципальный дом с новой концепцией

Таллиннский департамент городского имущества построит в Мустамяэ по адресу Таммсааре теэ, 135 дом с обслуживанием – муниципальное жилье для пожилых, людей с недостатком здоровья и молодых семей. Строительные работы начнутся на этой неделе и продлятся до августа 2025 года, стоимость работ – чуть более 9,6 миллиона евро.

По словам вице-мэра Вильяра Яаму, возводимый в Мустамяэ дом с обслуживанием даст пожилым людям возможность достойно встретить старость, а людей с недостатком здоровья и молодые семьи обеспечит жильем. „В других странах дома с такой концепцией прекрасно зарекомендовали себя. В долгосрочной перспективе подобные здания могли бы появиться во всех районах Таллинна: это подходящее для целевых групп жилье с облегченным доступом, со вспомогательными структурами и некоторыми услугами по уходу для тех, кто самостоятельно справляется в повседневной жизни и не нуждается в привычной социальной помощи от города“, – сказал Яаму.

Архитектурное решение здания соответствует его функции: оно рациональное и имеет простую форму, однако вносит разнообразие в окружающую среду и выделяется на фоне соседних домов с фасадами из красного кирпича. U-образное здание состоит из двухэтажного основного строения и восьми- и шестиэтажных башен, которые окрашены в темно-зеленый, светло-зеленый и белый цвета, чтобы здание не выглядело массивным. Для создания целостной и узнаваемой среды внутри использованы те же материалы и тона. Подъезды и зоны общего пользования оформлены в едином стиле, однако каждая башня имеет свои отличительные черты.