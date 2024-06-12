Министр о критике проекта Rail Baltic: Мы отлично справляемся!

Министр финансов Март Вырклаэв подтвердил, что проект Rail Baltic важен для Эстонии как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения экономики.

„Это позитивный момент, что госконтроль следит за проектом. Мы успешно справились с проектом, и для нас не является сюрпризом, что он в итоге окажется дороже, чем первоначально предполагалось. Эстонская часть составит вместо 1,8 миллиарда 3,1 миллиарда“, - сказал Вырклаэв.