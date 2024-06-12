12.06.2024, 13:30
Министр о критике проекта Rail Baltic: Мы отлично справляемся!
ФОТО: | Delfi Meedia
На пресс-конференции в среду, созванной президентом Аларом Карисом, министр финансов Март Вырклаэв и министр климата Кристен Михал рассказали о своем видении состояния Rail Baltic. Отчет государственных аудиторов трех стран Балтии оказался критическим и заставил задуматься. По словам министров, строительство продолжится, и в качестве одного из вариантов финансирования компания, строящая Rail Baltic, могла бы выйти на фондовую биржу, пишет Delfi Ärileht.
Министр финансов Март Вырклаэв подтвердил, что проект Rail Baltic важен для Эстонии как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения экономики.
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