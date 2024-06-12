Новости Эстонии
12.06.2024, 13:30

Министр о критике проекта Rail Baltic: Мы отлично справляемся!

 
Март Вырклаэв отметил, что дополнительные деньги можно получить, например, разместив на фондовой бирже компанию, строящую Rail Baltic
Март Вырклаэв отметил, что дополнительные деньги можно получить, например, разместив на фондовой бирже компанию, строящую Rail Baltic
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

На пресс-конференции в среду, созванной президентом Аларом Карисом, министр финансов Март Вырклаэв и министр климата Кристен Михал рассказали о своем видении состояния Rail Baltic. Отчет государственных аудиторов трех стран Балтии оказался критическим и заставил задуматься. По словам министров, строительство продолжится, и в качестве одного из вариантов финансирования компания, строящая Rail Baltic, могла бы выйти на фондовую биржу, пишет Delfi Ärileht.

Министр финансов Март Вырклаэв подтвердил, что проект Rail Baltic важен для Эстонии как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения экономики.

„Это позитивный момент, что госконтроль следит за проектом. Мы успешно справились с проектом, и для нас не является сюрпризом, что он в итоге окажется дороже, чем первоначально предполагалось. Эстонская часть составит вместо 1,8 миллиарда 3,1 миллиарда“, - сказал Вырклаэв.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии