Экономика
14.06.2024, 07:25

Опрос: в странах Балтии высокие процентные ставки по кредитам больнее всего ударили по жителям Эстонии

 
Иллюстративный снимок
Иллюстративный снимок
ФОТО: pixabay.com

На прошлой неделе Европейский центробанк принял ожидаемое решение относительно снижения процентных ставок. Банк Citadele провел опрос среди жителей стран Балтии: скольким из них пришлось сократить свои траты из-за высоких процентных ставок.

Исследование банка Citadele показало, что высокие процентные ставки больше всего повлияли на жителей Эстонии: 37% процентов респондентов из нашей страны ответили, что из-за роста ставок им пришлось сократить свои расходы или отложить крупные покупки. В Латвии аналогично ответили 24%, в Литве 28% опрошенных.

55% жителей Эстонии заявили, что повышение процентных ставок их не затронуло или что у них вообще нет кредита. В Латвии и Литве так ответили 62% респондентов.

Руководитель отдела розничного банкинга эстонского филиала Citadele Марина Хакиайнен пояснила, что большое влияние процентных ставок на жителей Эстонии обусловлено несколькими аспектами.

Во-первых, суммы кредитов в Эстонии в основном больше, что в случае повышения процентной ставки означает более сильное влияние на кошелек. „Кроме того, в Эстонии в целом рост цен был одним из самых больших в еврозоне, и мы уже девятый квартал подряд находимся в состоянии экономического спада. В других странах экономика начала демонстрировать признаки улучшения гораздо раньше“, - сказала Хакиайнен.

Она добавила, что, хотя 55% участников опроса заявили, что повышение процентных ставок на них не повлияло, вероятно, это не так: „Более высокие процентные ставки увеличивают общую стоимость жизни, что также влияет на рост заработной платы и цен, а это означает, что больше тратить приходится всем. Просто для некоторых увеличившиеся расходы – это больший удар по кошельку, чем для других“.

Опрос был проведен исследовательской фирмой Norstat в странах Балтии в мае нынешнего года по заказу банка Citadele. Участие в опросе в каждой из трех балтийских стран приняли 1000 человек в возрасте 18–74 лет.

Citadele Group – латвийский финансовый концерн. Головной офис Citadele Group находится в Риге, а дочерние предприятия и филиалы действуют в Эстонии Латвии и Литве. Помимо повседневных банковских услуг, Citadele предлагает услуги, основанные на финансовых технологиях, включая современное мобильное приложение, а также бесконтактные и мгновенные платежи.

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