Опрос: в странах Балтии высокие процентные ставки по кредитам больнее всего ударили по жителям Эстонии
На прошлой неделе Европейский центробанк принял ожидаемое решение относительно снижения процентных ставок. Банк Citadele провел опрос среди жителей стран Балтии: скольким из них пришлось сократить свои траты из-за высоких процентных ставок.
Исследование банка Citadele показало, что высокие процентные ставки больше всего повлияли на жителей Эстонии: 37% процентов респондентов из нашей страны ответили, что из-за роста ставок им пришлось сократить свои расходы или отложить крупные покупки. В Латвии аналогично ответили 24%, в Литве 28% опрошенных.
55% жителей Эстонии заявили, что повышение процентных ставок их не затронуло или что у них вообще нет кредита. В Латвии и Литве так ответили 62% респондентов.
Руководитель отдела розничного банкинга эстонского филиала Citadele Марина Хакиайнен пояснила, что большое влияние процентных ставок на жителей Эстонии обусловлено несколькими аспектами.
Во-первых, суммы кредитов в Эстонии в основном больше, что в случае повышения процентной ставки означает более сильное влияние на кошелек. „Кроме того, в Эстонии в целом рост цен был одним из самых больших в еврозоне, и мы уже девятый квартал подряд находимся в состоянии экономического спада. В других странах экономика начала демонстрировать признаки улучшения гораздо раньше“, - сказала Хакиайнен.
Она добавила, что, хотя 55% участников опроса заявили, что повышение процентных ставок на них не повлияло, вероятно, это не так: „Более высокие процентные ставки увеличивают общую стоимость жизни, что также влияет на рост заработной платы и цен, а это означает, что больше тратить приходится всем. Просто для некоторых увеличившиеся расходы – это больший удар по кошельку, чем для других“.
Опрос был проведен исследовательской фирмой Norstat в странах Балтии в мае нынешнего года по заказу банка Citadele. Участие в опросе в каждой из трех балтийских стран приняли 1000 человек в возрасте 18–74 лет.
Citadele Group – латвийский финансовый концерн. Головной офис Citadele Group находится в Риге, а дочерние предприятия и филиалы действуют в Эстонии Латвии и Литве. Помимо повседневных банковских услуг, Citadele предлагает услуги, основанные на финансовых технологиях, включая современное мобильное приложение, а также бесконтактные и мгновенные платежи.