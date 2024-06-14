Опрос: в странах Балтии высокие процентные ставки по кредитам больнее всего ударили по жителям Эстонии

Исследование банка Citadele показало, что высокие процентные ставки больше всего повлияли на жителей Эстонии: 37% процентов респондентов из нашей страны ответили, что из-за роста ставок им пришлось сократить свои расходы или отложить крупные покупки. В Латвии аналогично ответили 24%, в Литве 28% опрошенных.

55% жителей Эстонии заявили, что повышение процентных ставок их не затронуло или что у них вообще нет кредита. В Латвии и Литве так ответили 62% респондентов.

Руководитель отдела розничного банкинга эстонского филиала Citadele Марина Хакиайнен пояснила, что большое влияние процентных ставок на жителей Эстонии обусловлено несколькими аспектами.

Во-первых, суммы кредитов в Эстонии в основном больше, что в случае повышения процентной ставки означает более сильное влияние на кошелек. „Кроме того, в Эстонии в целом рост цен был одним из самых больших в еврозоне, и мы уже девятый квартал подряд находимся в состоянии экономического спада. В других странах экономика начала демонстрировать признаки улучшения гораздо раньше“, - сказала Хакиайнен.

Она добавила, что, хотя 55% участников опроса заявили, что повышение процентных ставок на них не повлияло, вероятно, это не так: „Более высокие процентные ставки увеличивают общую стоимость жизни, что также влияет на рост заработной платы и цен, а это означает, что больше тратить приходится всем. Просто для некоторых увеличившиеся расходы – это больший удар по кошельку, чем для других“.

Опрос был проведен исследовательской фирмой Norstat в странах Балтии в мае нынешнего года по заказу банка Citadele. Участие в опросе в каждой из трех балтийских стран приняли 1000 человек в возрасте 18–74 лет.