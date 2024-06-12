Зюлейха Измаилова вступила в Социал-демократическую партию

По словам Зюлейхи Измаиловой, она присоединилась к социал-демократам, поскольку хочет дальше заниматься политикой и еще эффективнее продвигать темы, связанные с окружающей средой.

“Для меня важно, чтобы политика была прозрачной, а стиль управления – открытым. В Социал-демократической партии так и есть. Еще когда я только баллотировалась в Рийгикогу, я поставила перед собой цель – вносить в первую очередь вклад в развитие политики в сфере окружающей среды и повышение осведомленности жителей в этой области. Важно сделать всё возможное во имя сохранения жилой среды для нас и наших детей“, – отметила Измаилова.

“Ни для кого не секрет, что я долгое время была критичной в отношении стиля управления и тенденций в своей предыдущей партии, и поэтому по предложению председателя Eesti 200 меня просто исключили из партии. Так что я не вижу для себя возможности оставаться в парламентской фракции Eesti 200“, – подчеркнула она.

Председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс назвал сильной стороной Зюлейхи Измаиловой знания в сфере окружающей среды.“Я рад приветствовать Зузу в рядах социал-демократов. Наша фракция в Рийгикогу стала еще сильнее, и особенно в части таких тем как климат, сохранение окружающей среды, защита леса, возобновляемая энергия и зеленый поворот. Уже сегодня все эти вопросы являются одними из ключевых в политике, поскольку касаются нашего будущего. Зузу называет себя политиком нового поколения, и для меня это так и есть. Социал-демократы приветствуют новый, смелый и активный подход к политике“, – отметил Лаури Ляэнеметс.

Присоединение Зюлейхи Измаиловой к социал-демократам еще должно одобрить правление партии.

Депутат Рийгикогу Раймонд Кальюлайд (СДП) выложил в социальных сетях фотографию под заголовком „Zuzu on meiega“ („Зузу с нами“).

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