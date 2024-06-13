За сутки воры обчистили пять частных домов в одном районе! Все случаи объединяет общая черта

Так, 26 мая в полицию сообщили, что в окрестностях Ихасте (Тартумаа) воры наведались в пять частных домов. Поскольку следствие еще идет, точной информации о кражах и взломщиках пока нет. Однако все эти случаи объединяет общая черта: двери-окна были оставлены на проветривание или приоткрыты. В один дом воры проникли, когда хозяева спали в другой комнате.

„Оставляя окна открытыми, мы, образно говоря, проделываем за вора половину работы, – отметил эксперт по безопасности G4S Тармо Пярьяла. – Каждый может и сам многое сделать, чтобы предотвратить кражу: не оставляйте вещи во дворе и убирайте все ценное в запираемое помещение с охранной системой. Уходя из дома, убедитесь, что двери и окна закрыты“.

Краж все больше

В последние годы уровень преступности в Эстонии демонстрирует тенденцию к росту. По словам Пярьяла, в марте и апреле этого года в частных домах и их дворах/кладовках совершено на 23 процента больше краж, чем за этот же период прошлого года. И если сравнить прошлый год с предыдущим, число подобных краж выросло на 14 процентов.

В большинстве случаев на объектах, находящихся под охраной G4S, удается предотвращать кражи, однако, по словам эксперта по безопасности, попыток краж в последнее время стало больше. Больше всего злоумышленников орудует в Харьюмаа и Ида-Вирумаа, где кражи совершаются преимущественно в многоквартирных домах и их подвалах и кладовках. В Тартумаа внимание воров приковано в основном к частным домам и их дворам.

Когда можно оставлять окна открытыми

Оставлять окна приоткрытыми, уходя из дома (или на ночь), – плохая идея, но если это все же необходимо, есть способ снизить риски.

Так, в систему домашней охраны входят магнитные датчики, которые можно прикрепить даже к оконной раме. „При желании окна можно оставить в положении на проветривание, и если вор начнет открывать окно, сработает охранная система, – уточнил Пярьяла. – Такие датчики хорошо подходят и для больших балконных окон“.

Как еще можно предотвратить кражи?