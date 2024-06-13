За сутки воры обчистили пять частных домов в одном районе! Все случаи объединяет общая черта(1)
Для того, чтобы в жаркий летний день в доме циркулировал воздух, мы оставляем окна открытыми, даже когда уходим из дома. Однако, тем самым, мы, не предчувствуя ничего плохого, облегчаем жизнь ворам, и злоумышленники охотно пользуются этой возможностью.
Так, 26 мая в полицию сообщили, что в окрестностях Ихасте (Тартумаа) воры наведались в пять частных домов. Поскольку следствие еще идет, точной информации о кражах и взломщиках пока нет. Однако все эти случаи объединяет общая черта: двери-окна были оставлены на проветривание или приоткрыты. В один дом воры проникли, когда хозяева спали в другой комнате.
„Оставляя окна открытыми, мы, образно говоря, проделываем за вора половину работы, – отметил эксперт по безопасности G4S Тармо Пярьяла. – Каждый может и сам многое сделать, чтобы предотвратить кражу: не оставляйте вещи во дворе и убирайте все ценное в запираемое помещение с охранной системой. Уходя из дома, убедитесь, что двери и окна закрыты“.
Краж все больше
В последние годы уровень преступности в Эстонии демонстрирует тенденцию к росту. По словам Пярьяла, в марте и апреле этого года в частных домах и их дворах/кладовках совершено на 23 процента больше краж, чем за этот же период прошлого года. И если сравнить прошлый год с предыдущим, число подобных краж выросло на 14 процентов.
В большинстве случаев на объектах, находящихся под охраной G4S, удается предотвращать кражи, однако, по словам эксперта по безопасности, попыток краж в последнее время стало больше. Больше всего злоумышленников орудует в Харьюмаа и Ида-Вирумаа, где кражи совершаются преимущественно в многоквартирных домах и их подвалах и кладовках. В Тартумаа внимание воров приковано в основном к частным домам и их дворам.
Когда можно оставлять окна открытыми
Оставлять окна приоткрытыми, уходя из дома (или на ночь), – плохая идея, но если это все же необходимо, есть способ снизить риски.
Так, в систему домашней охраны входят магнитные датчики, которые можно прикрепить даже к оконной раме. „При желании окна можно оставить в положении на проветривание, и если вор начнет открывать окно, сработает охранная система, – уточнил Пярьяла. – Такие датчики хорошо подходят и для больших балконных окон“.
Как еще можно предотвратить кражи?
Не оставляйте вещи во дворе. Многие не осознают ценность своих вещей: например, для хозяев прислоненная к стене дома лестница может быть просто лестницей, а для вора это возможность забраться на второй этаж через окно.
Запирайте дверь. Дверь всегда должна быть заперта, даже когда вы находитесь на заднем дворе дома.
Не храните ценные вещи у окна. Если в ваш дом можно заглянуть с улицы, убедитесь, что перед окном нет компьютера, телевизора или других ценных вещей, которые могут заинтересовать вора.
Велосипедные воры тоже не дремлют
Хотя велосезон еще только набирает обороты, велосипедные воры уже активизировались: почти каждый день в полицейской сводке происшествий можно найти сообщения об украденных велосипедах. „Двор или подъезд – точно не место для безопасного хранения велосипеда, – подчеркнул Пярьяла. – Хранить его следует в запираемом помещении/кладовке“.
Внимание воров часто привлекают предметы, которые легко перепродать на вторичном рынке. Помимо велосипедов, после использования следует убирать также квадроциклы, детские коляски, грили, газонокосилки и прочие ценные вещи.
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