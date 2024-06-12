ВИДЕО | Что станет с Rail Baltic? Президент вызвал на ковер Михала и Вырклаэва

Однако пока неясно, будут ли выделены средства, и сколько, на проект Rail Baltic из основного источника финансирования, Фонда „Инструмент Соединяющий Европу“, в период финансирования Европейского союза, который начнется в 2028 году, а также какова будет ставка софинансирования.

Сокращение масштабов запланированного проекта (первый этап) позволит сократить прогнозируемый дефицит к 2030 году почти вдвое. Согласно сценарию первого этапа, дефицит бюджета в трех странах составит по оценкам 10,1 млрд евро: 1,8 млрд евро в Эстонии, 4,4 млрд евро в Латвии и 3,9 млрд евро в Литве.

Чтобы справиться с возросшим бюджетом и сжатыми сроками сдачи железной дороги в эксплуатацию к 2030 году, правительства Эстонии, Латвии и Литвы готовятся сократить объем работ, которые должны быть завершены к 2030 году, и сосредоточиться на строительстве основной железнодорожной линии. Сокращение масштабов проекта („первый этап“) означает, что местные станции будут построены позже или с минимальной функциональностью, а вместо двух пар путей на некоторых участках железной дороги будет построена только одна.

По оценкам органов госконтроля трех стран, для полного завершения проекта Rail Baltic необходимо дополнительно 19 миллиардов евро. С учетом последнего бюджета проекта в каждой стране и уже выделенных денежных средств, для завершения проекта необходимо изыскать дополнительно 2,7 млрд евро в Эстонии, 7,6 млрд евро в Латвии и 8,7 млрд евро в Литве.

Дальнейшая реализация проекта Rail Baltic находится под угрозой, поскольку его сметная стоимость за семь лет выросла в четыре раза и может привести к дефициту бюджета в размере 10-19 миллиардов евро в зависимости от масштаба проекта, говорится в совместном докладе органов госконтроля Эстонии, Латвии и Литвы. Ситуация усугубляется прогнозируемым двухлетним (2027-2028) дефицитом финансирования со стороны Европейского союза, что потребует большего вклада от трех стран Балтии.

Своевременное финансирование находится под вопросом не только из-за предполагаемого увеличения расходов, но и потому, что текущий период финансирования со стороны Европейского союза заканчивается в 2027 году. Поскольку следующий период финансирования начнется в 2028 году, то, скорее всего, в период 2027–2028 в финансировании возникнет пробел, поскольку в первый год занимающего несколько лет периода финансирования пособия обычно не выплачиваются. Учитывая, что проект имеет сжатые сроки, так как железная дорога должна быть готова к эксплуатации к 2030 году, а на период на 2027-2028 запланированы интенсивные строительные работы, необходимо восполнить дефицит финансирования.

Даже если сократить объем работ, проект все равно будет отставать от согласованного в 2017 году графика как минимум на пять лет. Строительство должно было быть завершено и железная дорога готова к эксплуатации к концу 2025 года. Общая задержка проекта в основном связана с последовательными задержками в процессе проектирования и планирования, которые также влияют на темпы приобретения земель.

По словам представителей ответственных министерств, второй этап проекта начнется, когда поезда начнут ходить и увеличатся объемы грузоперевозок. Но сроки второго этапа пока не определены.

Задержки также могут привести к перерасходу средств Фонда „Инструмент Соединяющий Европу“, в результате чего проект может их лишиться. По мнению государственных органов реализации проекта и компании RB Rail AS, существует риск того, что у Эстонии останутся неиспользованными 8 млн евро, у Латвии - 4 млн евро, а у Литвы - 71,5 млн евро, если эти суммы не будут инвестированы в период пригодности помощи к использованию. В Латвии есть опасность того, что деньги, уже потраченные на проектные работы, придется возвращать, поскольку эти объекты будут завершены позже обещанного.