Финансовые эксперты: государство могло бы занять деньги у эстонского народа

Во вторник, 11 июня, биржа Nasdaq Tallinn пригласила ученых, экономических аналитиков и предпринимателей на дискуссию об облигациях „Что делать, чтобы моль не съела сбережения из ваших чулок?“.

Во вступительном слове руководитель Таллиннской биржи Каарел Отс сказал, что биржа является крупнейшей частью рынка капитала каждой страны и важным элементом инфраструктуры. От ее хороших показателей выигрывают все, поскольку исправно функционирующий рынок капитала является важной шестеренкой экономики, улучшает финансовые возможности предприятий и помогает им реализовать амбициозные планы. Государство может придать ей дополнительный импульс, тем самым помогая экономике снова начать расти. В качестве одной из возможностей он видит выпуск государственных облигаций для розничных инвесторов.

„Жители Эстонии никогда раньше не имели на руках столько денег – более 12 миллиардов евро – и большая их часть просто лежит на счетах. Часть денег люди могли бы одолжить государству. Я убежден, что выпуск гособлигаций принесет пользу всем – и государству, и народу, и рынку капитала“, - сказал Отс.

Проанализировав имеющиеся государственные кредиты и облигации, вице-президент Банка Эстонии Юло Каасик констатировал, что государственный долг растет очень быстро, хотя и не является слишком большим по сравнению с другими европейскими странами: „Мы должны стремиться привести государственные финансы в порядок, но при этом не можем избежать заимствований“.

До сих пор в кредитовании эстонского государства участвовали только профессиональные инвесторы, но, по мнению Каасика, в этом могли бы быть заинтересованы также частные лица и предприятия: „Жители Эстонии достаточно консервативные инвесторы. Глядя на сбережения в целом, видно, что они хотят надежно сохранить свои деньги. Государственные облигации, несомненно, являются привлекательной альтернативой банковским депозитам“.