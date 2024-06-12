12.06.2024, 12:03
Ряды EKRE продолжают редеть. Партию покинул депутат Рийгикогу Антс Фрош. Сильвер Куузик открывает карты(7)
Фракция в Рийгикогу станет меньше?
ФОТО: | Delfi Meedia
Судя по Коммерческому регистру, многие разочарованные члены Консервативной народной партии покидают ее ряды. Только что это сделал депутат Рийгикогу от EKRE Антс Фрош. О том, как распределились голоса на собрании правления партии, рассказал Сильвер Куузик, планировавший баллотироваться на пост председателя партии.
Утром Антс Фрош подтвердил Delfi факт выхода из партии, сообщив, что принял это решение сегодня. „Мне бы не хотелось сейчас более подробно комментировать свой выход из партии“, - добавил он.
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