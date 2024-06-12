Новости Эстонии
12.06.2024, 12:03

Ряды EKRE продолжают редеть. Партию покинул депутат Рийгикогу Антс Фрош. Сильвер Куузик открывает карты

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Фракция в Рийгикогу станет меньше?
Исключенные из EKRE Сильвер Куузик (на переднем плане), Яак Валге и Хенн Пыллуаас.
Исключенные из EKRE Сильвер Куузик (на переднем плане), Яак Валге и Хенн Пыллуаас.
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Судя по Коммерческому регистру, многие разочарованные члены Консервативной народной партии покидают ее ряды. Только что это сделал депутат Рийгикогу от EKRE Антс Фрош. О том, как распределились голоса на собрании правления партии, рассказал Сильвер Куузик, планировавший баллотироваться на пост председателя партии.

Утром Антс Фрош подтвердил Delfi факт выхода из партии, сообщив, что принял это решение сегодня. „Мне бы не хотелось сейчас более подробно комментировать свой выход из партии“, - добавил он.

По состоянию на вчерашний день парламентская фракция EKRE насчитывала 16 человек. Антс Фрош, Хенн Пыллуаас и Яак Валге больше не являются членами партии.

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