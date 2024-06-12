ГРАФИКИ | Рейтинги партий: поддержка Правых превысила избирательный порог

Последние сводные данные отражают период с 13 мая по 10 июня, всего в опросе приняли участие 4003 гражданина Эстонской Республики.

За неделю поддержка представленных в парламенте партий существенно не изменилась. Лидирует партия Isamaa, ее отрыв от Партии реформ, занимающей второе место, составляет 8,5 процентных пункта. EKRE, третья по популярности, отстает от Партии реформ на 3,7 процентных пункта. Как показывают последние результаты, продолжавшееся пять недель снижение рейтинга EKRE остановилось.

Вслед за первой тройкой следуют Социал-демократическая партия (14,3%), Центристская партия (11,4%), Eesti 200 (5,2%) и партия „Правые“ (5,2%). За неделю рейтинг партии „Правые“ повысился на 1,3 процентных пункта, впервые преодолев избирательный порог.

Коалиционные партии поддерживают 38,4%, оппозиционные - 54% респондентов.

Приводим также последние результаты за одну неделю (выборка 1000), так как они заметно отличаются от результатов за последние четыре недели (выборка 4003).

По результатам последней недели партию Isamaa поддерживают 29,6%, Партию реформ 17,8% и EKRE 16,3% респондентов. За первой тройкой следуют Социал-демократическая партия (14,1%), Центристская партия (10%) и Eesti 200 (2,9%).

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