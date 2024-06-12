Kaup24 закрывает пункты выдачи и сокращает сотрудников

Владеющая интернет-магазином компании DLB Trading OÜ сообщила Кассе по безработице, что в связи с реорганизацией работы будут закрыты физические пункты выдачи товаров и склады.

С 2022 года количество сотрудников DLB Trading сокращалось. Если в начале 2022 года в компании работало 145 сотрудников, то через год их было уже 107. В первом квартале этого года в компании работало 93 человека.

В начале июня Kaup24 объявил, что начнет предлагать бесплатную доставку товаров стоимостью более 20 евро. Кроме того, на сайте указано, что крупногабаритную продукцию Kaup24 можно забрать только в пункте выдачи Omniva на улице Палласти.

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