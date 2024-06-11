Член правления EKRE Хелле Куллеркупп исключена из партии

Член правления EKRE и председателя партии в Пярнуском округе Хелле Куллеркупп покинула сегодня вечером заседание правления, заявив, что ее время в партии истекло. Что же на это повлияло?

"Что я неоднократно не подчинялась указаниям лидера партии. В кофейном уголке Мартин прошипел на меня: "Ты набросилась на мою жену Эеву“. Он имеет в виду, что перед выборами в Рийгикогу я спросила, почему жена Мартина стояла пятнадцатой в списке. Он мне ответил: „Потому что она моя жена“, — сказала Куллеркупп, занимавшая 25-е место в списке.

Чуть позже собрание покинул и Яак Мадисон, который вечером должен выступать на телевидении. Мадисон считает, что он остается в рядах EKRE.

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В правлении EKRE внутренняя напряженность достигла сегодня пика. Несколько видных членов EKRE - например, Хенн Пыллуаас, Яак Валге и Яак Мадисон - раскритиковали стиль руководства председателя партии Мартина Хельме, выразили сомнения по поводу распределения финансов партии и заявили, что вице-председатель Март Хельме поддерживает „священную войну“ России в Украине.

Съезд партии состоится в ближайшие выходные, кроме Мартина Хельме, на пост главы партии баллотируется Сильвер Куузик.