Лаури Лаатс: коалиция портит отношения между Эстонией и Грузией

По словам Лаури Лаатса, являющегося председателем депутатской группы по парламентским связям с Грузией, заявление, инициированное депутатами от коалиции, является политически мотивированным. „В тексте заявления нет описания ситуации, адекватного анализа, аргументации для формирования позиции Эстонии и анализа последствий, - перечислил заместитель председателя Центристской партии. - Учитывая, что до сих пор между нашими странами было тесное сотрудничество, у министерств, безусловно, есть множество анализов и заключений, описывающих развитие государства и общества. Также было необходимо учесть позицию международных аналитических центров“, - подчеркнул Лаатс.

Лаатс подчеркнул, что данное заявление в очередной раз девальвирует работу Рийгикогу. „Эстония придерживается разумной внешней политики, мы работаем совместно с нашими союзниками, поэтому заявление должно быть отражением единства внешней политики. Крайне важно иметь проверенную и достоверную информацию о позициях стран-членов ЕС и НАТО. Только так мы сможем принимать обдуманные решения. Мои отношения с Грузией личные и близкие, и я очень хочу, чтобы у этой страны все сложилось хорошо. Надеюсь также, что работа по интеграции в Европейский союз и НАТО продолжится. Однако парламентская фракция Центристской партии не может поддержать составленное в спешке и не содержащее никакого анализа заявление Рийгикогу. Это не делает чести нашей внешней политике, дипломатии и законотворчеству“, - добавил Лаури Лаатс.