Я ужаснулась, когда увидела щенков, они забились в угол и тяжело дышали: посетители собачьей йоги уверены, что животные страдают
В начале недели в редакцию RusDelfi обратилась Юлия - по словам девушки, она стала свидетелем неподобающего обращения с животными. И речь идет, как ни странно, не о неблагополучной семье, где выпивающий хозяин бьет своего питомца. В центре этой истории - международная сеть йоги, основная „фишка“ которой - живые щенки прямо на занятиях.
„Комната была маленькая, в ней не было кондиционера, было очень душно и жарко, щенята тяжело дышали и просто по углам спали, видно было, что они измучены“, - так описывает Юлия обстановку на занятии. Девушка признается, что сначала, увидев рекламу йоги с собаками в Instagram, подумала, что это классная идея - помогать животным, чтобы потом их можно было пристроить. Девушка решила поддержать такую затею и купить билет. Но изучив информацию подробнее, поменяла свое отношение к мероприятию.