Страны Балтии в начале февраля отсоединятся от электросети РФ и подключатся к европейской сети

Процесс десинхронизации, который продолжался около 20 лет, завершится в начале августа, когда управляющие электросистемами Эстонии, Латвии и Литвы сообщат России и Беларуси о своем нежелании продолжать сотрудничество с 8 февраля, пояснил вице-канцлер Министерства климата Яанус Уйга.

Затем 9 февраля три страны Балтии с помощью литовско-польского соединения подключатся к континентальной европейской электросети, сообщила курирующая энергетические рынки в Министерстве климата Карин Мария Лехтметс.

Председатель правления Elering Калле Кильк сказал, что к этому времени страны Балтии смогут продвинуться столь далеко в своих подготовительных работах по отключению от российской электросети (они построили дополнительные соединения и установили синхрокомпенсаторы для поддержания стабильной частоты в сети), чтобы работать и автономно как так называемый электрический остров. Однако для большей надежности и обеспечения возможности торговли электроэнергией они все же присоединятся к континентальной европейской сети.

Подключение к европейской сети не повлечет за собой никаких изменений для обычных потребителей.

Отключение стран Балтии от БРЭЛЛ может вызвать негативную реакцию со стороны России и асимметричные действия в ответ, поскольку через электросистему Россия уже не сможет причинить вреда своим соседям.

Весь проект обойдется в 1,6 млрд евро, из которых доля Эстонии составляет около 300 миллионов. Три четверти этих расходов покрываются из бюджета Европейского союза.