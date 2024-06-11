Утиное ралли побило рекорд участия и вместе с пожертвованиями собрало 420 000 евро!

На 11-м по счету ралли был установлен рекорд участия: всего стартовало 20 000 уток, что является самым большим количеством за все время. В 2014 году, когда ралли состоялось впервые, за первое место боролось 7500 уток.

„Мы от всей души благодарны жертвователям, частным лицам, компаниям, всем, кто нашел возможность протянуть руку помощи маленьким героям. Это означает надежду и время для семей, находящихся на самом трудном жизненном этапе, чтобы они могли быть вместе и бороться за выздоровление“, — сказала член правления союза Луйве Мерилай.

„Мы также были очень рады приветствовать главного тренера нашей команды Оття Тянака, чьи советы помогли уточкам дойти до финиша. Теперь пришло время уткам отдохнуть перед соревнованиями в следующем году“, — добавила Мерилай.

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