Эстония поддержит Украину пусковыми установками и ракетами ЗРК „Мистраль“
Эстония предоставляет Украине пусковые установки и ракеты к зенитным ракетным комплексам малой дальности по типу „Мистраль“ в качестве военной помощи, сообщило 11 июня Министерства обороны Эстонии.
“Украина срочно нуждается в противовоздушной обороне, чтобы отразить продолжающееся жестокое нападение со стороны России. Содействовать этому вместе с нашими союзниками в прямых интересах безопасности Эстонии. Мы составили пакет помощи таким образом, чтобы Украина получила от него максимальную пользу и при этом не был нанесен ущерб боеготовности Сил обороны Эстонии и мы могли как можно скорее восстановить необходимые запасы“, - заявил министр обороны Ханно Певкур.
Точные количества не разглашаются из соображений безопасности.
В прошлом Эстония уже передавала Украине, например, ракеты противотанкового ракетного комплекса Javelin, гаубицы, артиллерию, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, средства связи, полевые госпитали (в том числе в сотрудничестве с Германией, Нидерландами, Норвегией и Исландией), медикаменты, средства индивидуальной защиты (каски и т. д.), а также пакеты с сухими продуктами.
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