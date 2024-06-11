Совершающий поездку по Европе мегатрейлер везет в Таллинн передвижную выставку „Защитите животных“

Эта передвижная выставка, состоящая из разнообразных видеоматериалов, виртуальной реальности и интерактивных игр, рассказывает о том, что собой представляет промышленное животноводство в Европе и дает представление о том, каким оно могло бы быть.

Разместившаяся в трейлере выставка „Защитите животных“ организована по инициативе ведущей шведской организацией по защите животных Projekt 1882 (организация была основана в 1882 году). Выставка, которая будет гастролировать по крупным европейским городам в течение всего лета, расскажет посетителям о том, что собой представляет промышленное животноводство, обратит внимание вопросы, касающиеся прав животных.

В Таллинне передвижную выставку поддержит организация по защите сельскохозяйственных животных Nähtamatud Loomad („Невидимые животные“).

„Когда генеральный директор Projekt 1882 Бенни Андрессон впервые ознакомил нас с этой выставкой и предложил привезти её в Таллинн, мы, двумя руками проголосовали „за“, - сказала исполнительный директор организации Nähtamatud Loomad Кристина Меринг. - Это прекрасная возможность заглянуть на крупные сельскохозяйственные фермы, двери которых закрыты для посетителей. В экспозицию выставки включены отснятые нами на птичьих фермах кадры, где куры содержатся в клетках“. .

13 и 14 июня трейлер, в котором разместилась выставка „Защитите животных“, сделает остановку в Таллинне на рынке ДЕПО у Балтийского вокзала. Выставка будет открыта с 12 до 20 часов, посещение - бесплатно.

На шести больших экранах можно будет увидеть различные материалы о закулисье промышленного животноводства. В том числе кадры, запечатлевшие мир, в котором животных уважают как разумных существ, имеющих право на собственную жизнь.

В четверг, 13 июня, организация „Невидимые животные“ представит в мегатрейлере новый доклад, посвященный переходу эстонских предприятий общественного питания на яйца от кур бесклеточного содержания.

Желающих присутствовать на презентации доклада просят предварительно зарегистрироваться.