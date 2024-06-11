„Это и для нас был неприятный и неожиданный сюрприз“. Вице-мэр Таллинна о предстоящих дорожных работах

Вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере сообщил, что работы на улице Ластекоду затронут не только прокладку подземных коммуникаций, но и изменят уличное пространство. „Вся улица Ластекоду будет закончена к осени следующего года“, – отметил он. При этом последними на очереди будут тротуары и велосипедные дорожки. Это значит, что ходить там какое-то время будет некомфортно.

„Во время всех этапов строительных работ на улице Ластекоду движение будет закрыто для автомобилей. За исключением транспорта, обслуживающего местных жителей“, – продолжил вице-мэр, однако подчеркнул, что люди смогут добраться до этого места пешком или на велосипеде.

На пересечении Тартуского шоссе и улицы Лийвалайа в июле будут проводиться необходимые работы по прокладке трубопроводов и инженерных сетей. „Всем будет неудобно добираться, но доехать можно будет, – отметил Пере. – Все работы будут выполняться как можно быстрее. Чем скорее мы завершим какой-либо этап, тем быстрее мы сможем перейти к следующему“.

Пере заверил, что работы по строительству железнодорожного переезда Тонди идут по графику. „Все идет гладко. И бетон сохнет все так же быстро, даже при новой городской власти. Работы продолжаются, строительство не останавливается. И к осени мы закончим самые долгие работы в городе“, – пообещал он.

Также Пере напомнил, что работа по инженерным сетям на Суур-Америка начнется 25 июня. „Ничего хорошего сказать не могу. На три недели Суур-Америка будет закрыта между Тоом-Кунинга и Пярнуским шоссе. После этого она будет открыта примерно от месяца до полутора месяцев с одной полосой движения. Это и для нас был неприятный и неожиданный сюрприз. Но такова ситуация. Это необходимые работы, и это было согласовано ранее“, – сказал он.

Получить дополнительную информацию о том, как будет организовано движение на время проведения этих дорожных работ можно на САЙТЕ.