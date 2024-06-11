„Это и для нас был неприятный и неожиданный сюрприз“. Вице-мэр Таллинна о предстоящих дорожных работах(20)
Сегодня, 11 июня, на пресс-конференции Таллиннской горуправы обсуждали предстоящие строительные работы. По словам вице-мэров, будет много неожиданностей.
Вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере сообщил, что работы на улице Ластекоду затронут не только прокладку подземных коммуникаций, но и изменят уличное пространство. „Вся улица Ластекоду будет закончена к осени следующего года“, – отметил он. При этом последними на очереди будут тротуары и велосипедные дорожки. Это значит, что ходить там какое-то время будет некомфортно.
„Во время всех этапов строительных работ на улице Ластекоду движение будет закрыто для автомобилей. За исключением транспорта, обслуживающего местных жителей“, – продолжил вице-мэр, однако подчеркнул, что люди смогут добраться до этого места пешком или на велосипеде.
На пересечении Тартуского шоссе и улицы Лийвалайа в июле будут проводиться необходимые работы по прокладке трубопроводов и инженерных сетей. „Всем будет неудобно добираться, но доехать можно будет, – отметил Пере. – Все работы будут выполняться как можно быстрее. Чем скорее мы завершим какой-либо этап, тем быстрее мы сможем перейти к следующему“.
Пере заверил, что работы по строительству железнодорожного переезда Тонди идут по графику. „Все идет гладко. И бетон сохнет все так же быстро, даже при новой городской власти. Работы продолжаются, строительство не останавливается. И к осени мы закончим самые долгие работы в городе“, – пообещал он.
Также Пере напомнил, что работа по инженерным сетям на Суур-Америка начнется 25 июня. „Ничего хорошего сказать не могу. На три недели Суур-Америка будет закрыта между Тоом-Кунинга и Пярнуским шоссе. После этого она будет открыта примерно от месяца до полутора месяцев с одной полосой движения. Это и для нас был неприятный и неожиданный сюрприз. Но такова ситуация. Это необходимые работы, и это было согласовано ранее“, – сказал он.
Получить дополнительную информацию о том, как будет организовано движение на время проведения этих дорожных работ можно на САЙТЕ.
Другой вице-мэр Таллинна Кристьян Ярван дополнил коллегу и заявил, что очевидно летом жителей столицы могут ожидать незапланированные дорожные работы, которые будут проводиться под руководством коммунальных служб. А это, в свою очередь, может привести к неожиданным изменениям в организации дорожного движения.
Также Ярван доложил о результатах замера скорости на Рейди теэ. „В прошлом месяце там было зафиксировано более двухсот нарушений, – сообщил Ярван. – „Рекордсмены“ достигали скорости 80км/ч. В результате мы решили установить камеры контроля скорости на Рейди теэ с первого июля. Надеюсь, они значительно улучшат поведение водителей на дороге“.
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