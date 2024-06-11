ОПРОС | Остались ли вы довольны результатами выборов в Европарламент?

На сегодняшний день известны те семь человек, которые будут представлять Эстонию в Европарламенте. Больше всего голосов получили Марина Кальюранд, Урмас Паэт, Юри Ратас, Яак Мадисон и Михаил Кылварт. Вместо с ними в Европарламент также прошли Рихо Террас и Свен Миксер.