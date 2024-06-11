11.06.2024, 17:11
ОПРОС | Остались ли вы довольны результатами выборов в Европарламент?(3)
ФОТО: | Delfi Meedia
На сегодняшний день известны те семь человек, которые будут представлять Эстонию в Европарламенте. Больше всего голосов получили Марина Кальюранд, Урмас Паэт, Юри Ратас, Яак Мадисон и Михаил Кылварт. Вместо с ними в Европарламент также прошли Рихо Террас и Свен Миксер.
В связи с окончанием выборов проводим опрос: остались вы довольны результатами выборов?
Выберите подходящий вариант ответа, а свое мнение можно выразить в комментариях!
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