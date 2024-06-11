Новости Эстонии
11.06.2024, 17:11

ОПРОС | Остались ли вы довольны результатами выборов в Европарламент?

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Reformierakonna Euroopa Parlamendi valmiste pidu
Reformierakonna Euroopa Parlamendi valmiste pidu
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

На сегодняшний день известны те семь человек, которые будут представлять Эстонию в Европарламенте. Больше всего голосов получили Марина Кальюранд, Урмас Паэт, Юри Ратас, Яак Мадисон и Михаил Кылварт. Вместо с ними в Европарламент также прошли Рихо Террас и Свен Миксер.

В связи с окончанием выборов проводим опрос: остались вы довольны результатами выборов?

Выберите подходящий вариант ответа, а свое мнение можно выразить в комментариях!

Все результаты и новости о выборах в Европарламент — ЗДЕСЬ.

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