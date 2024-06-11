Спикеры парламентов стран Балтии, Польши и Украины призвали к более решительным действиям в противостоянии российской агрессии(5)
Сегодня в Белостоке спикер Рийгикогу Лаури Хуссар и спикеры парламентов Латвии, Литвы, Польши и Украины выступили с совместным заявлением, в котором считают необходимым усилить роль государств в обеспечении безопасности в Центральной и Восточной Европе и в оказании поддержки Украине и отмечают, что продолжающаяся агрессия России требует от проукраинской коалиции более решительных действий.
По заверению спикеров, их государства продолжат работу по двусторонним соглашениям о сотрудничестве в сфере безопасности и их применению и считают приоритетом обязанность предоставить Украине стабильную долговременную военную помощь. „Считаем особенно важными широкомасштабную поддержку с целью повышения боевой способности Украины для противостояния развязанной Россией агрессивной войне, а также инициативы по обеспечению быстрых поставок вооружения и боеприпасов Вооруженным силам Украины“, – сообщают они.
Согласно заявлению, спикеры ценят возможность строительства в Польше Объединенного аналитического, тренировочного и учебного центра НАТО-Украина, чтобы Украина могла поделиться своим опытом борьбы с российской агрессией. Также спикеры признают, что военные усилия будут эффективнее, если в отношении предоставляемой нами помощи не будет ограничений. „Вновь повторяем, что, согласно международному праву, Украина имеет право защищать себя, и это включает и удары по легитимным военным целям на территории России. Украина должна иметь возможность отражать атаки, исходящие с территории России или оккупированных территорий Украины“, – указано в заявлении.
Спикеры парламентов положительно отзываются о готовности ряда государств присоединиться к международной коалиции и направить в Украину в подходящее для них время своих инструкторов с целью обучения украинских военнослужащих. „Признаем, что существенная эскалация ситуации, угрожающей государственности Украины, требует от проукраинской коалиции более решительных действий“, – сообщают они.
Также спикеры отмечают, что условием достижения стабильного мира в Европе является обеспечение Украине места в евроатлантических структурах, и выражают надежду, что саммит НАТО, который пройдет в июле в Вашингтоне, поможет сформировать нерушимый путь Украины к членству в альянсе. Они также подчеркивают, что переговоры по вступлению Украины в Европейский союз – это стратегическая цель Украины и ЕС, ввиду чего первая межправительственная конференция об открытии переговоров о присоединении должна пройти уже в июне. „Польша, Эстония, Латвия и Литва поддерживают Украину и готовы поделиться своим двадцатилетним опытом членства в ЕС“, – значится в заявлении.
Спикеры также подтверждают продолжение тесного сотрудничества, чтобы дать отпор гнетущей и повсеместной угрозе, которую представляет неоимперская политика России. „Мы твердо уверены в том, что наша – поляков, эстонцев, латышей, литовцев и украинцев – объединенная сила имеет ключевое значение в борьбе с российской угрозой и обеспечении региональной безопасности“, – сообщают они.
Совместное заявление подписали: Лаури Хуссар от парламента Эстонии, Дайга Миериня от парламента Латвии, Виктория Чмилите-Нильсен от парламента Литвы, Шимон Холовня от парламента Польши и Руслан Стефанчук от парламента Украины.
Спикеры выступили с заявлением после двухдневной встречи в Белостоке, где они обсудили поддержку Украины, укрепление безопасности в Европе и совместное отражение наращивающих интенсивность российских гибридных и кибератак. Региональную безопасность в ходе встречи обсудили и в более широком ключе, рассмотрев сотрудничество между местными самоуправлениями, трансграничные проекты, сотрудничество в сфере науки и культуры и молодежный обмен. Помимо этого, спикеры парламентов встретились с местной молодежью. С ними они обменялись мнениями о безопасности в Европе и дальнейшем возможном развитии событий.