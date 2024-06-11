Спикеры парламентов стран Балтии, Польши и Украины призвали к более решительным действиям в противостоянии российской агрессии

По заверению спикеров, их государства продолжат работу по двусторонним соглашениям о сотрудничестве в сфере безопасности и их применению и считают приоритетом обязанность предоставить Украине стабильную долговременную военную помощь. „Считаем особенно важными широкомасштабную поддержку с целью повышения боевой способности Украины для противостояния развязанной Россией агрессивной войне, а также инициативы по обеспечению быстрых поставок вооружения и боеприпасов Вооруженным силам Украины“, – сообщают они.

Согласно заявлению, спикеры ценят возможность строительства в Польше Объединенного аналитического, тренировочного и учебного центра НАТО-Украина, чтобы Украина могла поделиться своим опытом борьбы с российской агрессией. Также спикеры признают, что военные усилия будут эффективнее, если в отношении предоставляемой нами помощи не будет ограничений. „Вновь повторяем, что, согласно международному праву, Украина имеет право защищать себя, и это включает и удары по легитимным военным целям на территории России. Украина должна иметь возможность отражать атаки, исходящие с территории России или оккупированных территорий Украины“, – указано в заявлении.

Спикеры парламентов положительно отзываются о готовности ряда государств присоединиться к международной коалиции и направить в Украину в подходящее для них время своих инструкторов с целью обучения украинских военнослужащих. „Признаем, что существенная эскалация ситуации, угрожающей государственности Украины, требует от проукраинской коалиции более решительных действий“, – сообщают они.