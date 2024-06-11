Рийгикогу соберется на дополнительное заседание, чтобы обсудить ряд важнейших вопросов

На повестке дня заседания: второе чтение инициированного правительством проекта закона о дополнительном бюджете на 2024 год (456 SE) и первое чтение инициированного правительством проекта закона о внесении изменений в Закон о Правительстве Республики и, в связи с этим, в другие законы (преобразование Земельного департамента в Земельно-пространственный департамент) (457 SE). Дополнительное заседание продлится до исчерпания повестки дня.