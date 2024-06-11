11.06.2024, 15:12
Рийгикогу соберется на дополнительное заседание, чтобы обсудить ряд важнейших вопросов(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Согласно решению правления Рийгикогу от 11 июня, спикер парламента Лаури Хуссар созывает дополнительное заседание в зале заседаний Рийгикогу, которое начнется 14 июня в 10:00.
На повестке дня заседания: второе чтение инициированного правительством проекта закона о дополнительном бюджете на 2024 год (456 SE) и первое чтение инициированного правительством проекта закона о внесении изменений в Закон о Правительстве Республики и, в связи с этим, в другие законы (преобразование Земельного департамента в Земельно-пространственный департамент) (457 SE). Дополнительное заседание продлится до исчерпания повестки дня.