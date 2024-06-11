Реформист Антс Лаанеотс уходит из Рийгикогу

Вместо него депутатом станет его замещающий член Михкель Леэс.

Председатель фракции Партии реформ Эркки Келдо сказал Delfi, что искать в этом решении никакой интриги не стоит: „Он ушел на заслуженную пенсию“.

Келдо отметил, что внутри партии об этом уже оговорились давно, то есть Лаанеотс заранее сообщил, что в начале лета завершит карьеру действующего политика.

Ныне 76-летний Лаанеотс возглавлял Силы обороны Эстонии с конца 2006 по конец 2011 года. В октябре 2014 года он вступил в Партию реформ.

Лаанеотс участвовал в выборах в Рийгикогу в 2015 и 2023 годах и оба раза был избран.

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