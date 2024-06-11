Реформист Антс Лаанеотс уходит из Рийгикогу(15)
Член Рийгикогу от Партии реформ Антс Лаанеотс решил завершить политическую карьеру.
Вместо него депутатом станет его замещающий член Михкель Леэс.
Председатель фракции Партии реформ Эркки Келдо сказал Delfi, что искать в этом решении никакой интриги не стоит: „Он ушел на заслуженную пенсию“.
Келдо отметил, что внутри партии об этом уже оговорились давно, то есть Лаанеотс заранее сообщил, что в начале лета завершит карьеру действующего политика.
Ныне 76-летний Лаанеотс возглавлял Силы обороны Эстонии с конца 2006 по конец 2011 года. В октябре 2014 года он вступил в Партию реформ.
Лаанеотс участвовал в выборах в Рийгикогу в 2015 и 2023 годах и оба раза был избран.
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