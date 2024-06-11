11.06.2024, 19:10
К Юри Ратасу и его контенту в социальных сетях после выборов возникли вопросы(3)
ФОТО: | Delfi Meedia
Министр иностранных дел Маргус Цахкна, недавно попавший в орбиту внимания Комиссии по надзору за финансированием партий (ERJK), ищет справедливости: если ему из собственного кармана придется покрыть расходы на поездку блогера, изначально оплаченную за счет государства, то что насчет Юри Ратаса, чей предвыборный контент в социальных сетях помогали генерировать его советники в Рийгикогу?