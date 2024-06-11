К Юри Ратасу и его контенту в социальных сетях после выборов возникли вопросы

В конце мая Комиссия по надзору за финансированием партий (ERJK) решила, что министр иностранных дел Маргус Цахкна (Eesti 200), который взял блогера в зарубежную поездку во время предвыборной кампании в Европарламент, должен оплатить его расходы из собственных средств. В свете этого сегодня в утренней программе R2 министр иностранных дел счел важным отметить, что он далеко не единственный, за чей деятельностью нужно следить.