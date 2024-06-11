Новости Эстонии
11.06.2024, 19:10

К Юри Ратасу и его контенту в социальных сетях после выборов возникли вопросы

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ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Министр иностранных дел Маргус Цахкна, недавно попавший в орбиту внимания Комиссии по надзору за финансированием партий (ERJK), ищет справедливости: если ему из собственного кармана придется покрыть расходы на поездку блогера, изначально оплаченную за счет государства, то что насчет Юри Ратаса, чей предвыборный контент в социальных сетях помогали генерировать его советники в Рийгикогу?

В конце мая Комиссия по надзору за финансированием партий (ERJK) решила, что министр иностранных дел Маргус Цахкна (Eesti 200), который взял блогера в зарубежную поездку во время предвыборной кампании в Европарламент, должен оплатить его расходы из собственных средств. В свете этого сегодня в утренней программе R2 министр иностранных дел счел важным отметить, что он далеко не единственный, за чей деятельностью нужно следить.

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