Полиция задержала молодого человека, который обеспечил киберпреступников техническим комплектом для совершения преступлений

Согласно материалам дела, 22-летний житель Таллинна в приложении Telegram продал киберпреступникам самодельный комплект для так называемого фишинга — то есть техническое решение, которые позволила злоумышленникам создать фишинговую страничку.

Сделанный подозреваемым комплект специализировался на обходе двухфакторной аутентификации. Он позволил преступникам завладеть конфиденциальными данными людей (признаком пользователя) и с их помощью получить доступ к аккаунтам Microsoft 365, PayPal, Google, Yahoo, Dropboxi и Binance.

По словам начальника Бюро по борьбе киберпреступлениями Аго Амбура, киберпреступность в значительной степени основана на услугах, и зачастую исполнители фишинговых атак — это восе не те же самые люди, которые создают необходимые для этого технические средства.

„И в данном случае мы имеем дело с ярким примером преступной услуги, которая позволила многим преступникам совершить последующие преступления. В поле зрения полиции всегда находятся пособники, которые, сознательно предлагая свои услуги преступникам, создают условия для совершения таких преступлений, где есть уже реально измеримый ущерб“, - сказал Амбур.

Полиция возбудила уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за подготовку преступления в компьютерной сфере. Следствие ведет Центральная криминальная полиция, руководит расследованием Госпрокуратура.

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