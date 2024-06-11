„Мы должны продолжать оказывать Украине международную помощь“. Кая Каллас принимает участие в конференции по восстановлению Украины

По словам премьер-министра, международное сотрудничество является ключом к восстановлению Украины. „Нашей целью остается победа Украины. Для этого мы должны продолжать оказывать Украине международную помощь не только в больших масштабах, но и в долгосрочной перспективе, - пояснила Каллас. - Украина должна быть в состоянии противостоять агрессору, как сражаясь на поле боя, так и поддерживая функционирование своего государства и экономики“.

Во второй половине дня (в 15.30 по эстонскому времени) премьер-министр примет участие в панельной дискуссии, посвященной подготовке к вступлению Украины в Европейский союз. Вместе с Каллас этот вопрос обсудят премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, вице-премьер Украины Ольга Стефанишина, вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович, министр иностранных дел Румынии Луминита Одобеску и министр по европейским делам Германии Анна Люрманн.

„Украинцы доказали, что необходимые реформы могут быть проведены быстро и эффективно. Именно благодаря их решимости Европейский союз принял историческое решение начать переговоры о вступлении Украины в ЕС“, - подтвердила Каллас. „Наш долг - поддержать украинцев на этом пути“.

В ходе конференции премьер-министр также проведет двусторонние встречи, а кроме того выступит в Берлине на мероприятии, организованном немецким обществом НАТО в честь 75-летия НАТО и 20-летия вступления Эстонии в НАТО.

Помимо премьер-министра, на конференции будет присутствовать министр здравоохранения Рийна Сиккут, которая примет участие в дискуссии по вопросам психического здоровья, реабилитации и цифрового здравоохранения. Эстонию также будут представлять Марийн Ратник, вице-канцлер Министерства иностранных дел, и Каупо Ляэнеранд, вице-канцлер Министерства климата.