В Рийгикогу пояснили, как изменится принцип охраны природы
Председатель экономической комиссии Рийгикогу Прийт Ломп на состоявшемся в середине мая заседании спросил, как изменятся в будущем принципы охрана природы. До сих пор при взятии под охрану оценивалась природная ценность, но для закона о климате становится важным объем, пишет Eesti Ekspress.
Министерство климата хочет, чтобы по закону о климате 30% суши и одна треть лесных угодий Эстонии подверглись ограничениям.
Ломпа интересовало, что будет, когда этот объем заполнится, но будет обнаружено еще что-то ценное.
Вице-канцлер Министерства климата Кристи Клаас ответила, что если нужно будет остаться в пределах 30%-го лимита и где-то появится территория, нуждающаяся в защите, необходимо будет провести ревизию и убрать часть уже охраняемой территории.
Ломп уточнил, что если в ходе мониторинга будет установлено, что ничего не потеряло в ценности, то как можно будет остаться на уровне 30%? Клаас ответила, что в контексте законов о природе предполагается, что ценность не является постоянным явлением.
По подсчетам министерства, в настоящее время под охраной находится 28% суши Эстонии.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.