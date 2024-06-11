В Рийгикогу пояснили, как изменится принцип охраны природы

Министерство климата хочет, чтобы по закону о климате 30% суши и одна треть лесных угодий Эстонии подверглись ограничениям.

Ломпа интересовало, что будет, когда этот объем заполнится, но будет обнаружено еще что-то ценное.

Вице-канцлер Министерства климата Кристи Клаас ответила, что если нужно будет остаться в пределах 30%-го лимита и где-то появится территория, нуждающаяся в защите, необходимо будет провести ревизию и убрать часть уже охраняемой территории.

Ломп уточнил, что если в ходе мониторинга будет установлено, что ничего не потеряло в ценности, то как можно будет остаться на уровне 30%? Клаас ответила, что в контексте законов о природе предполагается, что ценность не является постоянным явлением.

По подсчетам министерства, в настоящее время под охраной находится 28% суши Эстонии.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.