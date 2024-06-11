Рийгикогу принял заявление о кризисе демократии в Грузии

Принятие представленного 44 депутатами Заявления Рийгикогу „О кризисе демократии в Грузии“ (449 AE) поддержали 57, против проголосовали 13 членов Рийгикогу.

В заявлении Рийгикогу сообщает, что несмотря на масштабные протесты, призывы Европейского союза и союзников Грузии и вето президента Грузии, 28 мая парламент Грузии голосами правящей партии „Грузинская мечта“ принял закон „О прозрачности иностранного влияния“, явившийся следствием так называемого закона Российской Федерации об иностранных агентах, используемого путинским режимом для осуществления репрессий против гражданского общества, средств массовой информации и политической оппозиции.

Согласно пояснительной записке, ЕС, Венецианская комиссия Совета Европы и гражданское общество Грузии объявили закон противоречащим Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и Международному пакту о гражданских и политических правах ООН, так как он нарушает принципы верховенства права, законности и пропорциональности, а также запрета на дискриминацию.

Рийгикогу осуждает деятельность правительства и парламентского большинства Грузии по принятию закона „О прозрачности иностранного влияния“ и отход от европейских ценностей и призывает парламент и правительство Грузии незамедлительно отменить закон „О прозрачности иностранного влияния“.

Рийгикогу также призывает правительство Грузии незамедлительно отказаться от применения насилия в отношении демонстрантов, гражданского общества и оппозиционных политиков; провести законное расследование в отношении органов власти и лиц, применявших насилие против мирных протестующих; выполнять обещание продвигать верховенство права и защищать права человека, а также осуществлять реформы, которые требует подавляющее большинство граждан Грузии и которые являются условием к вступлению в ЕС.