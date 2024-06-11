Членом правления SA Tallinna Hambakliinik на замену Максима Волкова назначена Марика Приске

Председатель совета SA Tallinna Hambakliinik Кайри Вахер высоко оценила опыт Марики Приске, которая многие годы работала в публичном секторе, в том числе в советах различных медицинских и социальных учреждений. „Для управления стоматологической клиникой мы искали специалистов, которые не только смогут изменить и улучшить работу организации, но и станут надежной опорой для нашего персонала. Уверена, что благодаря своим знаниям и опыту Марика Приске внесет неоценимый вклад в развитие клиники. Работая совместно с другим членом правления Анастасией Кулдмаа, которая является и руководителем по медицинским вопросам, они обеспечат высочайший уровень услуг нашей клиники“.

Марика Приске имеет обширный опыт работы в государственном и частном секторе. В период с 2002 по 2014 год она занимала пост канцлера Министерства экономики и коммуникаций, а затем, с 2014 по 2021 год, – канцлера Министерства социальных дел. До этого, с 1994 по 2000 год, Марика Приске успешно работала в банковской сфере. В настоящее время она руководит проектами в компании AS Gennet Laboratories, специализирующейся на сфере здравоохранения. Ранее она входила в состав советов AS Pärnu Hambapolikliinik, AS Pärnu Vesi, SA Kredex, AS Hoolekandeteenused, SA PERH и SA Pärnu Haigla.

На должность члена правления SA Tallinna Hambakliinik Марика Приске была избрана по итогам открытого конкурса, в котором участвовал 61 кандидат.

15 апреля на заседании Таллиннской городской управы было принято решение отозвать всех членов совета Таллиннской стоматологической клиники. Новыми членами совета тогда были назначены городской секретарь Прийт Лелло, городской канцлер Кайри Вахер и главный бухгалтер города Кая Вахар. А уже 17 апреля новый совет отозвал непосредственно председателя правления SA Tallinna Hambakliinik Максима Волкова.