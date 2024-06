Членом правления SA Tallinna Hambakliinik на замену Максима Волкова назначена Марика Приске

Марика Приске имеет обширный опыт работы в государственном и частном секторе. В период с 2002 по 2014 год она занимала пост канцлера Министерства экономики и коммуникаций, а затем, с 2014 по 2021 год, – канцлера Министерства социальных дел. До этого, с 1994 по 2000 год, Марика Приске успешно работала в банковской сфере. В настоящее время она руководит проектами в компании AS Gennet Laboratories, специализирующейся на сфере здравоохранения. Ранее она входила в состав советов AS Pärnu Hambapolikliinik, AS Pärnu Vesi, SA Kredex, AS Hoolekandeteenused, SA PERH и SA Pärnu Haigla.