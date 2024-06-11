Стало известно, где откроется новый долгожданный магазин Lidl(6)
В четверг 20 июня, в Курессааре на Сааремаа на Таллинна мнт, 82b, в 8:00 откроется магазин Lidl. Lidl Eesti инвестировал в строительство нового магазина, а также в благоустройство прилегающей территории и развитие общественной инфраструктуры более восьми миллионов евро. Открытие магазина создало в Курессааре 60 новых, хорошо оплачиваемых рабочих мест.
Новый магазин Lidl расположен на Таллинна маантеэ, в районе, до которого легко добраться, и предлагает жителям Курессааре возможность удобно делать необходимые покупки. В день открытия, 20 июня, только в магазине в Курессааре всех посетителей ждут специальные предложения открытия, а также множество сюрпризов и лотерея. Вечером, в 17.30 начнётся праздничное мероприятие с грилем, в котором также примет участие приглашённый музыкант, а для детей будет приготовлен батут, и они смогут весело провести время.
Строительство магазина было природосберегающим, при строительстве соблюдались все требования международного строительного сертификата EDGE. Здание энергоэффективно, и в нем используется только зелёная энергия. Новый магазин имеет просторный торговый зал площадью 1740 квадратных метров и широкие проходы для удобства покупателей. Магазин в Курессааре – самый большой на сегодняшний день магазин Lidl в Эстонии.
До магазина легко добраться на общественном транспорте, на машине, или на велосипеде. Рядом со зданием магазина большая парковка, на которой 143 широких парковочных места, 3 из которых предназначены для людей с ограниченными возможностями передвижения и 2 – это семейные парковочные места. К услугам велосипедистов – безопасная парковка, рассчитанная на 12 велосипедов. Кроме того, на парковке есть две станции зарядки электромобилей.
В течение первых четырёх недель после открытия покупателей будут радовать особенно выгодные цены и специальные предложения. Еженедельные льготные предложения действуют в магазинах Lidl с понедельника по среду и с четверга по воскресенье. Количество товара, предлагаемого по льготной цене, ограничено.
Открытие нового магазина в Курессааре является частью стратегии развития сети магазинов Lidl Eesti, реализация которой началась 3 марта 2022 года с одновременного открытия восьми магазинов в Таллинне, Тарту, Нарве и Пярну. После открытия нового магазина на Курессааре у Lidl в Эстонии станет четырнадцать магазинов.
Памятка покупателя Lidl:
Магазин Lidl в Курессааре откроется в четверг, 20 июня в 8.00. Магазин будет работать ежедневно с 8.00 до 22.00.
Парковаться на автостоянке магазина можно бесплатно в течение 1,5 часа на основании парковочных часов.
В Lidl используются электронные ценники, которые располагаются над товаром.
Еженедельные льготные предложения действуют в магазинах Lidl с понедельника по среду и с четверга по воскресенье. Количество товара, предлагаемого по льготной цене, ограничено.
Если у Вас возникнут вопросы, пожалуйста, обращайтесь в службу поддержки клиентов по бесплатному телефону 800 0049 108 в рабочие дни с 8.00 до 18.00.
Розничное торговое предприятие Lidl, являющееся частью концерна розничных продаж Schwarz, головной офис которого находится в Неккарзульме, – одна из ведущих компаний на рынке розничных продаж продуктов питания в Германии и Европе. Lidl представлен в 32 странах мира и оперирует сетью из 12 200 магазинов, имея более 220 логистических центров в 31 стране.
Lidl Eesti было основано в 2018 году и 3 марта 2022 года Lidl открыл в Эстонии свою сеть магазинов. Сейчас у Lidl 13 магазинов в 6 городах Эстонии. В 2024 году Lidl Eesti во второй раз был удостоен международного титула лучшего работодателя Top Employer.