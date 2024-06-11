Свободу пернатым! Комиссия по сельской жизни обсудила вопрос о прекращении содержания кур в клетках

18 января Рийгикогу было передано коллективное обращение о прекращении содержания в Эстонии кур в клетках и переходе на свободное содержание птиц по примеру других европейских стран.

Комиссия Рийгикогу по сельской жизни обсуждала обращение на четырех своих заседаниях, выслушав мнения как инициаторов коллективного обращения и экспертов, так и других заинтересованных в вопросе сторон. Сегодня пройдет открытое заседание комиссии по сельской жизни, где все стороны смогут обсудить содержание кур в клетках и в целом – настоящее и будущее птицеводства и производства яиц в Эстонии.

На сегодняшний день наиболее распространенный способ содержания птиц в мире – в клетках. Содержание кур на свободном выгуле популярно в первую очередь в высоко развитых странах. В 2012 году в Европейском союзе в использование было взято понятие „клетка улучшенной конструкции“ (англ. – enriched cage). В таких клетках в ЕС содержится 40 % кур. В Эстонии насчитывается порядка 900 000 кур, из которых около 90 % содержится в клетках улучшенной конструкции.

Авторы коллективного обращения считают, что массовое содержание кур в клетках доставляет им серьезные страдания – им не хватает места, они получают многочисленные травмы и условия жизни в клетках не обеспечивают благополучие животных. По оценке авторов обращения, как производители, так и продавцы яиц дали понять, что готовы перейти на свободное содержание птицы.