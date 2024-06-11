Свободу пернатым! Комиссия по сельской жизни обсудила вопрос о прекращении содержания кур в клетках(7)
В понедельник на открытом заседании комиссии Рийгикогу по сельской жизни прошло обсуждение представленного парламенту коллективного обращения о прекращении содержания кур в клетках в Эстонии.
18 января Рийгикогу было передано коллективное обращение о прекращении содержания в Эстонии кур в клетках и переходе на свободное содержание птиц по примеру других европейских стран.
Комиссия Рийгикогу по сельской жизни обсуждала обращение на четырех своих заседаниях, выслушав мнения как инициаторов коллективного обращения и экспертов, так и других заинтересованных в вопросе сторон. Сегодня пройдет открытое заседание комиссии по сельской жизни, где все стороны смогут обсудить содержание кур в клетках и в целом – настоящее и будущее птицеводства и производства яиц в Эстонии.
На сегодняшний день наиболее распространенный способ содержания птиц в мире – в клетках. Содержание кур на свободном выгуле популярно в первую очередь в высоко развитых странах. В 2012 году в Европейском союзе в использование было взято понятие „клетка улучшенной конструкции“ (англ. – enriched cage). В таких клетках в ЕС содержится 40 % кур. В Эстонии насчитывается порядка 900 000 кур, из которых около 90 % содержится в клетках улучшенной конструкции.
Авторы коллективного обращения считают, что массовое содержание кур в клетках доставляет им серьезные страдания – им не хватает места, они получают многочисленные травмы и условия жизни в клетках не обеспечивают благополучие животных. По оценке авторов обращения, как производители, так и продавцы яиц дали понять, что готовы перейти на свободное содержание птицы.
Производители яиц в качестве контраргумента авторам коллективного обращения сообщили, что свободное содержание птицы способствует распространению болезней. Также, переход на свободное содержание в Эстонии осуществить сложно, так как климат в нашей стране усложняет круглогодичное содержание птиц на свободном выгуле. Предприниматели понимают, что при производстве яиц все большее предпочтение отдается содержанию птиц на свободном выгуле и строительству насестов, и готовы следовать за этими трендами, но, по их оценке, это нельзя делать резко и необходимо учитывать потребность в новых инвестициях и изменение предпочтений потребителей.
„Наша цель – получить объективную картину ситуации. Понятно, что принятие во внимание благополучия животных становится все приоритетнее. Информированность жителей Эстонии о потребляемой продукции, будь то куриное яйцо или мясо, о ее качестве и происхождении, все возрастает. Но все больше внимания люди обращают и на цену. Помимо этого, следует рассмотреть и другие стороны этого вопроса – сохранение конкурентоспособности предприятий, социально-экономические аспекты, влияние на окружающую среду – оно разнится в зависимости от способа производства. Мы должны проследить, чтобы государство, в спешке принимая решения, не навредило в вышеперечисленных аспектах“, – сказал председатель комиссии по сельской жизни Урмас Круузе.
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