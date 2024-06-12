Новости Эстонии
12.06.2024, 07:25

ВИДЕО | В Русский театр Эстонии не ходят из-за приставки „русский"? Нужно ли его переименовать? А ставить спектакли о войне?

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в гостях Кучмезов, Сергеева и Пяйв

Русский театр Эстонии ждут перемены. Но какие именно? Смотрите передачу RusDelfi.

В последнее время вокруг Русского театра Эстонии ходят противоречивые заявления. Недавно стали обсуждать, стоит ли переименовать Русский театр, чтобы изменить репертуар и привлечь эстоноязычную аудиторию. А каким должен быть репертуар русского театра, во время войны России против Украины? Где в наше время найти профессионалов для работы в театре, не привлекая специалистов из-за рубежа? Или стоит вообще закрыть театр, ведь денег в бюджете и так не хватает?

Об этом и не только мы поговорили с актерами театра Александром Кучмезовым и Анной Сергеевой, также с директором Анне-Ли Пяйв. Ведущий - Виталий Бесчастный.

Таймкоды интервью:

00:51 „К сожалению, сейчас говорят не о творчестве театра“

3:01 Как война и политика влияют на театр

5:00 В театре нужно говорить о войне, или пусть зритель отдохнет?

7:00 „В репертуаре появились антивоенные спектакли“

7:48 Нужно ли переименовать Русский театр?

12:49 „У нас не так много эстонских спектаклей“

15:20 „Если и менять название, то нужно смотреть на густоту бульона“.

17:00 Эстоноязычный зритель не ходит в театр из-за слова „Русский“?

19:26 Роль Русского театра - интеграция?

22:54 История от Александра Кучмезова про интеграцию в лагере художников

25:00 „Ты все равно за пределами культурной семьи на эстонском языке“

28:04 Где еще работать актеру, если не в Русском театре?

33:30 Какое будущее у театра через 5 лет?

Смотрите передачу RusDelfi!

Также можно прослушать эфир в формате подкаста:

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