ВИДЕО | В Русский театр Эстонии не ходят из-за приставки „русский"? Нужно ли его переименовать? А ставить спектакли о войне?(53)
Русский театр Эстонии ждут перемены. Но какие именно? Смотрите передачу RusDelfi.
В последнее время вокруг Русского театра Эстонии ходят противоречивые заявления. Недавно стали обсуждать, стоит ли переименовать Русский театр, чтобы изменить репертуар и привлечь эстоноязычную аудиторию. А каким должен быть репертуар русского театра, во время войны России против Украины? Где в наше время найти профессионалов для работы в театре, не привлекая специалистов из-за рубежа? Или стоит вообще закрыть театр, ведь денег в бюджете и так не хватает?
Об этом и не только мы поговорили с актерами театра Александром Кучмезовым и Анной Сергеевой, также с директором Анне-Ли Пяйв. Ведущий - Виталий Бесчастный.
Смотрите передачу RusDelfi!
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