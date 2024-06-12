ВИДЕО | В Русский театр Эстонии не ходят из-за приставки „русский"? Нужно ли его переименовать? А ставить спектакли о войне?

В последнее время вокруг Русского театра Эстонии ходят противоречивые заявления. Недавно стали обсуждать, стоит ли переименовать Русский театр, чтобы изменить репертуар и привлечь эстоноязычную аудиторию. А каким должен быть репертуар русского театра, во время войны России против Украины? Где в наше время найти профессионалов для работы в театре, не привлекая специалистов из-за рубежа? Или стоит вообще закрыть театр, ведь денег в бюджете и так не хватает?