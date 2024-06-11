ВИДЕО И ФОТО | А ваш подвал подходит под укрытие? Один из тартуских подвалов теперь в него переоборудован!

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс высоко оценил инициативу и подчеркнул, что крепкое сопротивление зависит от надежного тыла. „Опыт Украины показывает, что в случае воздушного нападения критически важно быстро укрыться от осколков и летающих материалов. Укрытие, постоенное под руководством Кайтселийтом, является хорошим примером того, что каждый уже сегодня может воспользоваться учебными материалами Спасательного департамента и посмотреть, есть ли в его доме подходящее помещение, в котором можно укрыться, или которое можно было бы приспособить под укрытие. К сожалению, нам предстоит наверстать упущенные 30 лет невыполненной работы по организации сети укрытий. Закон налагает обязанность строить укрытия в новых зданиях, но очень важно, чтобы возможности укрыться были гарантированы и в уже существующих зданиях“, - сказал министр.

Укрытием может быть многофункциональное помещение, которое в обычное время можно использовать, например, для хранения вещей. В случае чрезвычайной ситуации такое помещение должно быть приспособлено под укрытие быстро, в течение трех дней. Основой для создания укрытия послужил анализ TalTech и созданные на его основе методические материалы Спасательного департамента. Также опыт Украины и практика Кайтселийта.

Защита населения основана на способности людей защитить себя во время кризиса до прибытия помощи и при необходимости помочь друг другу. Важной частью этого являются навыки и знания о том, как и когда укрываться. В подвале многоквартирного дома города Тарту, расположенного на улице Нису, военные инженеры Кайтселийта из подручных материалов построили укрытие, чтобы показать пример места, где можно будет укрыться в случае кризиса.

Теперь квартирные товарищества, местные самоуправления и другие заинтересованные лица могут посмотреть, как примерно должно выглядеть укрытие в подвале многоквартирного дома. Основным местом укрытия человека при чрезвычайной ситуации должно быть здание, в котором он находится в момент опасности. Посмотреть подвал, переделанный под место для укрытия, можно по предварительной договоренности.

По словам генерального директора Спасательного департамента Марго Клаоса, решающее значение в предоставлении укрытий имеет инициатива квартирных товариществ, их жильцов и домовладельцев. „Мы ожидаем, что каждое квартирное товарищество задумается о том, как можно будет обеспечить безопасность своих жильцов в случае кризиса. В идеале каждый дом, имеющий подвал, должен иметь возможность за несколько дней создать себе укрытие, но для этого нужно заранее продумать несколько шагов. Спасательный департамент дает людям инструкции и советы, как обеспечить безопасность жильцов собственного дома подручными средствами“, - рассказал Клаос.

Тартуская дружина Кайтселийта поддержала Спасательный департамент подразделением военных инженеров со строительными навыками и материалами. Проделанная работа была задокументирована, и в дальнейшем Академия внутренней безопасности подготовит по ней видео и обучающие материалы. Цель – познакомить всех владельцев подходящих построек с тем, чем заранее запастись для создания укрытия и как создать укрытие в подвале многоквартирного дома из обычных инструментов и материалов и ввести его в эксплуатацию за три дня.

„Это очень хорошая идея“, — сказал командующий Силами обороны генерал Мартин Херем. „Люди посмотрят на этот подвал и узнают, как подготовиться к возрастающей опасности и как превратить свой дом в укрытие“. Херем подчеркнул, что цель этого проекта – не вызвать страх и тревогу, а наоборот, получить уверенность в том, что можно справиться быстро и достаточно простыми средствами.

Посетить пример укрытия на улице Нису, принадлежащий городу Тарту, можно по предварительной договоренности со Спасательным департаментом. Для этого нужно написать советнику по укрытиям Южного спасательного центра по адресу varjumine@rescue.ee .

По словам мэра Тарту Урмаса Клааса, очень важно, что в городе Тарту теперь существует такое образцовое место для укрытия. „Квартирные товарищества и жильцы могут прийти и сами убедиться, как достаточно простыми инструментами можно подготовить место укрытия. Рекомендую квартирным товариществам приехать и ознакомиться с этим местом, а также на его примере проверить подвалы собственных домов“, - добавил мэр.

Спасательный департамент является ведущим органом гражданской защиты, отвечающим за укрытие, масштабную эвакуацию, оповещение об угрозах и повышение готовности людей к кризису.

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