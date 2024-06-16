Новости Эстонии
16.06.2024, 20:02

ВОПРОС БЕЗОПАСНОСТИ | На тендер по поставке аппаратуры для мониторинга за восточной границей заявилась китайская фирма

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Китайский конгломерат Hikvision приобрел балтийского оптового продавца систем безопасности BK Group, в состав которой входит зарегистрированная в Эстонии компания BK Eesti.
Китайский конгломерат Hikvision приобрел балтийского оптового продавца систем безопасности BK Group, в состав которой входит зарегистрированная в Эстонии компания BK Eesti.
ФОТО: Mark Schiefelbein | AP/Scanpix

В Эстонии нет достаточно сильной юридической базы, позволяющей исключить из госзакупок предприятие, предлагающее государственные технологии, несовместимые с безопасностью страны.

Департамент полиции и погранохраны (PPA) оказался в сложном положении. Дело в том, что PPA объявил госзакупку „Установка оборудования для наблюдения и мониторинга и прокладка волоконно-оптических кабелей на 4-м - 6-м участках восточной границы Эстонской Республики“, на которую в настоящее время претендуют четыре компании. Одна из них с субподрядчиком. Это компании AS G4S Eesti, Cybernetica AS, Hansavalve OÜ с субподрядчиком BK Eesti OÜ и Optimus Systems AS.

Вопросы вызывает BK Eesti. Всемирно известный производитель, китайский конгломерат Hikvision, приобрел балтийского оптового продавца систем безопасности BK Group, в состав которой входит зарегистрированная в Эстонии компания BK Eesti.

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