ВОПРОС БЕЗОПАСНОСТИ | На тендер по поставке аппаратуры для мониторинга за восточной границей заявилась китайская фирма

Департамент полиции и погранохраны (PPA) оказался в сложном положении. Дело в том, что PPA объявил госзакупку „Установка оборудования для наблюдения и мониторинга и прокладка волоконно-оптических кабелей на 4-м - 6-м участках восточной границы Эстонской Республики“, на которую в настоящее время претендуют четыре компании. Одна из них с субподрядчиком. Это компании AS G4S Eesti, Cybernetica AS, Hansavalve OÜ с субподрядчиком BK Eesti OÜ и Optimus Systems AS.