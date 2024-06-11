Новости Эстонии
11.06.2024, 13:07

Вплоть до пожизненного. Провизор ласнамяэской аптеки и семейный врач предстали перед судом по обвинению в миллионном мошенничестве

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МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА: Провизор Олег Бершаков и его адвокат Свен Силлар в Харьюском уездном суде перед судебным заседанием.
МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА: Провизор Олег Бершаков и его адвокат Свен Силлар в Харьюском уездном суде перед судебным заседанием.
ФОТО: Vallo Kruuser | Eesti Ekspress

ОБВИНЕНИЕ ПРОКУРОРАТУРЫ: Ласнамяэская аптека продавала наркозависимым Xanax и другие рецептурные лекарства и обманула Кассу здоровья на сотни тысяч евро, пишет Eesti Ekspres.

В Харьюском уездном суде начался необычный процесс над провизором Олегом Бершаковым (58 лет) и семейным врачом Константином Ивановым (50 лет).

Прокуратура обвиняет их в получении преступного дохода на сумму около миллиона евро.

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