11.06.2024, 13:07
Вплоть до пожизненного. Провизор ласнамяэской аптеки и семейный врач предстали перед судом по обвинению в миллионном мошенничестве(14)
ФОТО: | Eesti Ekspress
ОБВИНЕНИЕ ПРОКУРОРАТУРЫ: Ласнамяэская аптека продавала наркозависимым Xanax и другие рецептурные лекарства и обманула Кассу здоровья на сотни тысяч евро, пишет Eesti Ekspres.
В Харьюском уездном суде начался необычный процесс над провизором Олегом Бершаковым (58 лет) и семейным врачом Константином Ивановым (50 лет).
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