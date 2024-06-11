Почему в Эстонии 90% посылочных автоматов расположены в одних и тех же местах?

„На данный момент Venipak является единственным игроком на рынке посылочных автоматов, который находится в частной собственности, то есть это компания без государственного участия. Поэтому мы установили 160 своих посылочных автоматов в Эстонии в местах, где есть соответствующий спрос, то есть, где их расположение имеет коммерческий смысл. По мере роста спроса мы будем и дальше расширять свою сеть“, - пояснил Денис Осман.

Осман добавил, что при выборе места для посылочного автомата, конечно, также учитывают привычки и потребности клиентов: „Проведенный по заказу Venipak опрос показал, что получение или отправку посылок часто совмещают с повседневными делами. Например, почти половина (45%) участников опроса ответили, что выберут посылочный автомат в качестве способа доставки, если он находится по дороге домой, на работу или в учебное заведение либо где-то поблизости. Рост электронной торговли также стимулирует использование посылочных автоматов: ими пользуются 38% жителей Эстонии, поскольку доставку в автоматы предлагают многие интернет-магазины“.

Он также указал на то, что, как правило, при выборе возможных мест для посылочных автоматов оценивают численность населения региона или города, привлекательность и потенциал самого места: „Потенциал развития места, где расположен автомат, играет свою роль, поэтому важно следить за тем, как в ближайшие годы может измениться плотность населения в тех или иных районах“. Не менее важна и доступность – насколько удобно потенциальным пользователям отправлять и забирать посылки. „Помимо прочих критериев, посылочные автоматы должны быть хорошо заметны. В противном случае пользователи не смогут принять решение в пользу конкретного поставщика услуг“, - добавил Осман.

Он добавил, что, к сожалению, инвестиции в сельскую местность или малонаселенные пункты не окупаются в коммерческом смысле, поэтому в Эстонии у Venipak есть только один посылочный автомат в месте, где не представлены другие поставщики услуг.