Внешняя торговля услугами в первом квартале замедлилась
По данным Департамента статистики и Банка Эстонии, экспорт услуг в первом квартале 2024 года увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 2%, при этом импорт остался на том же уровне. Услуг в текущих ценах было продано на 2,8 миллиарда и закуплено на 2,2 миллиарда евро. Профицит внешнеторгового баланса услуг составил 595 миллионов евро, что на 45 миллионов евро больше, чем годом ранее.
Аналитик Департамента статистики Яне Леппметс отметила, что рост внешней торговли услугами в первом квартале был меньше, чем в прошлом году. „В четвертом квартале прошлого года экспорт услуг увеличился на 6% и импорт — на 8%, в целом за прошлый год как экспорт, так и импорт услуг увеличились на 9%. В первом квартале этого года таких результатов уже не было“, — добавила Леппметс.
Из услуг в первом квартале больше всего, а именно на 831 миллион евро, экспортировали другие коммерческие услуги, в т. ч. прочие вспомогательные услуги для бизнеса, рекламные услуги и услуги по управлению. Далее следовали продажи телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг, в т. ч. услуг по разработке компьютерных программ и консультационных услуг (691 миллион евро), и транспортных услуг, в т. ч. дорожных грузовых перевозок (592 миллиона евро). По сравнению с тем же периодом прошлого года, более всего выросли продажи нерезидентам телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг, более всего сократились продажи транспортных услуг.
Более всего услуг было экспортировано в Финляндию (15% от общего объема экспорта), куда более всего было продано туристических и транспортных услуг. Далее следовали Соединенные Штаты Америки, Германия и Швеция (все по 7% от общего объема экспорта). В Соединенные Штаты Америки и Швецию более всего экспортировались телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги, а в Германию — другие коммерческие услуги. Более всего продажи услуг выросли в Венгрию (на 33 миллиона евро) и Соединенные Штаты Америки (на 30 миллионов евро). Продажи сократились более всего в Латвию (на 47 миллионов евро) и Россию (на 33 миллиона евро).
Из услуг в первом квартале больше всего, а именно на 645 миллионов евро, импортировали другие коммерческие услуги, в т. ч. прочие вспомогательные услуги для бизнеса, услуги по управлению и рекламные услуги. Далее следовали закупки у нерезидентов транспортных услуг, в т. ч. дорожных и морских грузовых перевозок (559 миллионов евро), и телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг, в т. ч. услуг по разработке компьютерных программ и консультационных услуг (447 миллионов евро). По сравнению с прошлым годом в первом квартале более всего вырос импорт строительных услуг (на 46 миллионов евро), наибольшее сокращение наблюдалось в импорте транспортных услуг (на 66 миллионов евро).
Основными партнерами по импорту услуг в первом квартале были Германия (8% от общего объема импорта), Литва и Финляндия (обе страны по 7% от общего объема импорта). Из Германии и Финляндии более всего импортировали транспортные услуги, а из Литвы — другие коммерческие услуги. Более всего вырос импорт услуг из Венгрии (на 57 миллионов евро) и Соединенных Штатов Америки (на 26 миллионов евро). При этом более всего импорт услуг сократился из Ирландии (на 51 миллион евро) и России (на 31 миллион евро).