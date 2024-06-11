Внешняя торговля услугами в первом квартале замедлилась

Аналитик Департамента статистики Яне Леппметс отметила, что рост внешней торговли услугами в первом квартале был меньше, чем в прошлом году. „В четвертом квартале прошлого года экспорт услуг увеличился на 6% и импорт — на 8%, в целом за прошлый год как экспорт, так и импорт услуг увеличились на 9%. В первом квартале этого года таких результатов уже не было“, — добавила Леппметс.

Из услуг в первом квартале больше всего, а именно на 831 миллион евро, экспортировали другие коммерческие услуги, в т. ч. прочие вспомогательные услуги для бизнеса, рекламные услуги и услуги по управлению. Далее следовали продажи телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг, в т. ч. услуг по разработке компьютерных программ и консультационных услуг (691 миллион евро), и транспортных услуг, в т. ч. дорожных грузовых перевозок (592 миллиона евро). По сравнению с тем же периодом прошлого года, более всего выросли продажи нерезидентам телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг, более всего сократились продажи транспортных услуг.

Более всего услуг было экспортировано в Финляндию (15% от общего объема экспорта), куда более всего было продано туристических и транспортных услуг. Далее следовали Соединенные Штаты Америки, Германия и Швеция (все по 7% от общего объема экспорта). В Соединенные Штаты Америки и Швецию более всего экспортировались телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги, а в Германию — другие коммерческие услуги. Более всего продажи услуг выросли в Венгрию (на 33 миллиона евро) и Соединенные Штаты Америки (на 30 миллионов евро). Продажи сократились более всего в Латвию (на 47 миллионов евро) и Россию (на 33 миллиона евро).