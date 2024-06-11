Водитель-женщина врезалась в грузовик, пострадала она и 9-летняя девочка, сбили велосипедиста. Что еще случилось на дорогах Эстонии?

Вчера в 8.15 произошло дорожное происшествие в Таллинне на Петербургском шоссе. 38-летний мужчина, управлявший легковым автомобилем Toyota Avensis, выезжая из туннеля Ярвевана, наехал на двигавшийся в этом же ряду легковой автомобиль Mercedes-Benz, за рулем которого находилась 24-летняя женщина. Mercedes отбросило на следовавший по этой же полосе движения легковой автомобиль Renault Capture, которым управлял 59-летний мужчина. Водителя Mercedes доставили в больницу.

В 09.51 произошло дорожное происшествие на перекрестке Пярнуского шоссе и улицы Сюда. 31-летняя женщина, поворачивая на легковом автомобиле Toyota Corolla направо, не пропустила ехавшего на велосипеде 54-летнего мужчину и наехала на него. Велосипедиста доставили в больницу.

В 09.55 сообщили о дорожном происшествии в Хаапсалу на перекрестке Ранна и Унгру теэ. 58-летняя женщина, управлявшая легковым автомобилем Toyota Camry, не уступила дорогу следовавшему по главной дороге легковому автомобилю Volvo V50, за рулем которого находилась 78-летняя женщина. Водителя Volvo доставили в больницу для проверки состояния здоровья.

В 11.10 произошло дорожное происшествие в Валгаском уезде в волости Отепя, на 42-м километре шоссе Татру-Отепя-Сангасте. Грузовик Scania с прицепом, за рулем которого находился 57-летний мужчина, в правом повороте из-за потери сцепления колес с дорогой отклонился на встречную полосу движения, где толкнулся с легковым автомобилем Ford Galaxy, которым управляла 37-летняя женщина. Водитель Ford погибла.

В 11.45 произошло дорожное происшествие в уезде Ляэне-Виру в волости Хальяла, на перекрестке шоссе Таллинн-Нарва и шоссе Пыдрузе-Кунда-Пада. 40-летняя женщина, совершая левый поворот на легковом автомобиле Toyota Avensis, не уступила дорогу грузовому автомобилю Renault, за рулtм которого находился 49-летний мужчина. Водителя Toyota и находившуюся в автомобиле 9-летнюю девочку доставили в больницу доя проверки состояния здоровья.