Для прибывших из Украины снова появились возможности бесплатно учить эстонский язык

Для получателей временной защиты открыта запись на курсы на уровне А1, A2 и B1. В этом году начать изучение эстонского языка, то есть пройти курсы уровня А1, могут порядка 1600 человек. Запись на соответствующие курсы продлится до осени. В то же время продолжить изучение эстонского языка, то есть начать занятия на курсах на уровне А2 или B1, могут около 1200 человек. Запись будет проводиться до конца года.

Получившие международную защиту смогут записаться на курсы эстонского языка на уровне А1, А2 и В1 в ближайшие недели. Занятия начнутся в августе и осенью этого года. На открывающихся курсах могут пройти обучение в общей сложности 580 получателей международной защиты.

По словам руководителя по вопросам адаптации Бритты Сакс, на бесплатные языковые курсы приглашаются как те, кто хочет начать обучение, так и те, кто уже желает его продолжить. Курсы проводятся онлайн, а также в Таллинне и других городах Эстонии утром, днем или вечером. Обучение эстонскому языку на уровне A1 длится в среднем четыре месяца, курсы на уровне A2 можно пройти за шесть месяцев, и достижение уровня B1 занимает восемь месяцев.

„Сейчас мы приглашаем на курсы людей, приехавших в Эстонию в порядке обычной миграции, например, приехавших работать, учиться или к семье, а также переселенцев из Украины, которые обязаны пройти начальные курсы эстонского языка. В число переселенцев входят получатели как временной, так и международной защиты“, – сказала Бритта Сакс. Она подчеркнула, что бесплатно пройти курс эстонского языка на каждом уровне можно только один раз.

Для записи на курсы необходимо создать личный аккаунт на сайте Settle in Estonia www.settleinestonia.ee и там же выбрать подходящий курс. В случае вопросов следует обратиться к консультантам Фонда интеграции, написав по электронной почте info@settleinestonia.ee.

Фонд интеграции организует бесплатные курсы эстонского языка и другие курсы для прибывших в Эстонию иностранцев в рамках государственной программы адаптации Settle in Estonia. Более подробную информацию о предлагаемых услугах и курсах можно найти на сайте фонда www.integratsioon.ee/kohanemine, текущую информацию – на странице программы в Facebook www.facebook.com/settleinestonia.