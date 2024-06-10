Мартин Хельме: Март Хельме не хвалил священную войну Путина, а пересказывал слова Кирилла

„Грустно видеть, до каких приемов опустились некогда хорошие однопартийцы. Хенн Пыллуаас в утвердительной форме говорит, что Март Хельме на заседании правления похвалил священную войну Путина в Украине. Удручающая клевета“, - написал Хельме-младший в социальных сетях.

„Во-первых, это было собрание фракции, а не собрание правления, - продолжил он. - Во-вторых, Март четко сказал, что, поскольку видно, что большинство людей не знакомо с оригинальным выступлением Кирилла, то он заявление прочитал и прореферирует его для коллег по фракции. Он пересказал то, что было в оригинальном тексте. Если кто-то утверждает, что он не понял, что это не собственная позиция Марта, а его пересказ заявления Кирилла, то он, должно быть, либо совсем глуп, либо совсем лжив и злонамерен“.

„Как могут люди, называющие себя консерваторами, опуститься так низко и на манер SALK размахивать кремлевской картой против своих же однопартийцев, прекрасно понимая, что это просто не соответствует действительности? - недоумевает лидер национал-консерваторов. - Надо понимать, что распространение такой заряженной идеологической лжи вредит не только члену партии, но и всей партии!“

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