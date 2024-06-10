ЧП и криминал
10.06.2024, 17:40

Мошенники обманули 95-летнюю жительницу Таллинна на 19 000 евро

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ФОТО: KARIN KALJULÄTE | MAALEHT/KARIN KALJULÄTE

Мошенники обманули 95-летнюю женщину почти на 20 000 евро.

В пятницу, 7 июня, 65-летняя женщина сообщила о том, что ее 95-летней матери позвонили и сказали, что ее дочь попала в аварию. Для того, чтобы якобы покрыть расходу на лечение второго пострадавшего нужно было заплатить 25 000 евро.

95-летняя женщина поверили звонившему и передала 19 000 евро мошеннику, который специально пришел к ней домой за деньгами.

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