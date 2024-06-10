10.06.2024, 17:40
Мошенники обманули 95-летнюю жительницу Таллинна на 19 000 евро(7)
ФОТО: | MAALEHT/KARIN KALJULÄTE
Мошенники обманули 95-летнюю женщину почти на 20 000 евро.
В пятницу, 7 июня, 65-летняя женщина сообщила о том, что ее 95-летней матери позвонили и сказали, что ее дочь попала в аварию. Для того, чтобы якобы покрыть расходу на лечение второго пострадавшего нужно было заплатить 25 000 евро.
95-летняя женщина поверили звонившему и передала 19 000 евро мошеннику, который специально пришел к ней домой за деньгами.
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