Мошенники обманули 95-летнюю жительницу Таллинна на 19 000 евро

В пятницу, 7 июня, 65-летняя женщина сообщила о том, что ее 95-летней матери позвонили и сказали, что ее дочь попала в аварию. Для того, чтобы якобы покрыть расходу на лечение второго пострадавшего нужно было заплатить 25 000 евро.